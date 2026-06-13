نهاية مأساوية لـ”سبايدر مان اليمن".. سقوط شاب في فوهة بركان خامد أثناء مغامرة خطيرة

شهدت مدينة دمت بمحافظة الضالع في اليمن حادثًا مأساويًا بعد سقوط الشاب القعقاع عنتر، المعروف بلقب “سبايدر مان اليمن”، داخل فوهة بركان حرضة دمت الخامد أثناء قيامه بإحدى مغامراته الجريئة لتسلق المنحدرات والمواقع الوعرة.

واشتهر القعقاع عنتر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وثقت تسلقه لأخطر المرتفعات والمنحدرات الجبلية في اليمن، وكان من أبرزها محاولاته المتكررة للنزول إلى فوهة بركان حرضة دمت، ما أكسبه لقب “سبايدر مان اليمن” بين متابعيه. وقد أثار خبر وفاته حالة من الحزن والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الذين تداولوا مقاطع من مغامراته الأخيرة.

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن”

وأعلن الدفاع المدني اليمني العثور على جثمان المتسلق القعقاع عنتر، المعروف بلقب “سبايدر مان اليمن”، بعد سقوطه داخل فوهة بركان حرضة دمت الكبريتية بمحافظة الضالع.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثمان عقب عمليات بحث استمرت داخل الفوهة البركانية، التي تتميز بوجود مياه كبريتية حارة وظروف ميدانية بالغة الصعوبة.