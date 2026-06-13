الاحتلال الإسرائيلي يطلق إنذارًا عاجلًا.. الإخلاء لسكان 20 قرية لبنانية

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً بالإخلاء لعشرين قرية في جنوب لبنان يوم العاشر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "بعد انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة. لا ينوي الجيش الإسرائيلي إلحاق الأذى بكم. حرصاً على سلامتكم، يجب عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه شمالاً إلى نهر الزهراني. كل من يقترب من حزب الله ومنشآته وأسلحته يُعرّض حياته للخطر".

بعد إطلاق إنذارات بتسلل طائرة معادية في منطقتي المطولة ومسغاف عام، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية اعترضت هدفاً جوياً مشبوهاً عبر الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقد تم إطلاق إنذارات بإطلاق صواريخ وقذائف عقب محاولات الاعتراض.