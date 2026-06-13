كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل أن تل أبيب لن تنسحب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة .

وشدد كاتس في تصريحات له على أن"العقيدة الأمنية" لإسرائيل "حادة وواضحة"، وتقوم على العمل ضد "التهديدات القريبة والبعيدة"، والسعي إلى "الحسم لا إلى التسويات والتنازلات"

وأشار كذلك إلى أن ترامب يقود في هذه الأيام مساراً نحو اتفاق مع إيران انطلاقاً من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضاً المصلحة المشتركة مع إسرائيل.

ودعا كاتس إسرائيل أن تضمن أن تكون لديها أيضاً في المستقبل القدرة على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وختم: يجب أن تحافظ إسرائيل على قدرتها على العمل بشكل مستقل ضد إيران.



