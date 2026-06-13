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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرئيل تبدأ في 22 يونيو

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل
محمود نوفل

كشف مصدر رسمي لبناني بأن الجولة الخامسة للمفاوضات مع الإسرئيليين ستكون في واشنطن بدءاً من 22 يونيو الحالي حيث سيضم الوفد اللبناني عسكريين نظراً إلى أهمية هذه الجولة لجهة حسم مسألة الانسحاب وفق المناطق التجريبية.

وقال المصدر اللبناني في تصريحات له : المناطق التجريبية هي مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذه خطة "حصر السلاح"

وأضاف المصدر: بعد رفض الإسرائيليين بنت جبيل لتكون منطقة تجريبية أولى وتعليق المفاوضات تم التوافق على أن تكون النبطية.

وختم المصدر قائلا : واشنطن بلغها اعتراض لبنان وهي تنتظر رده لبدء تنفيذ وقف النار لتغييب "إعلان واشنطن" بنداً واضحاً للانسحاب الإسرائيلي.

لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان الجيش اللبناني بنت الجبيل

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