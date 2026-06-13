القيادة السياسية الإسرائيلية تطالب الجيش بتقليص عملياته في جنوب لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القيادة السياسية في دولة الاحتلال طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن القيادة السياسية أصدرت توجيهات لجيش الاحتلال بتجنب أي خطوات قد تؤثر سلبا على الاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيستمر في تنفيذ عمليات عسكرية وصفتها بـ"الموجهة" داخل جنوب لبنان.

وأبانت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش رفض - بناء على تعليمات القيادة السياسية - تنفيذ غارة ضد هدف في لبنان بعدما اعتبره "غير عاجل".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن طلبات القيادة السياسية تهدف إلى الحد من العمليات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد أو الإضرار بالاتفاقات القائمة.