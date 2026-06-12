جيش الاحتلال ينذر سكان 3 بلدات في قضاء صيدا بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن آخر المعلومات تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات لسكان 3 بلدات في الجنوب اللبناني، في قضاء صيدا، تطلب من السكان الإخلاء الفوري، في عودة لسياسة الإنذارات بعد غياب دام يومين.

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لوحظ تحليق كثيف للطائرات المسيَّرة الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت على ارتفاع منخفض، بعد غارة عنيفة تعرضت لها بلدة معركة في قضاء صور، وسلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب، من بينها بلدة حبوش في النبطية وكفر قبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال على عدة بلدات أخرى في الجنوب اللبناني.

وشنت قوات الاحتلال غارة على مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، وتحديدًا في قضاء النبطية، فضلاً عن سلسلة غارات أخرى استهدفت مناطق في بلاط، قضاء مرجعيون، وعدد من بلدات جنوب نهر الليطاني.

ولفت إلى أنه حتى الآن، هناك محاولات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع العدوان البري واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية، خصوصًا في قضاء النبطية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات المكثفة على كفر بنيه قد تكون تمهيدًا للتوغل البري في البلدة، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى الوصول إلى مدينة النبطية قبل أي إعلان عن وقف إطلاق النار.