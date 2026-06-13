قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باللون الأبيض.. محافظ أسوان يصدر قراراً بشروط ترخيص التوك توك
العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان
يشجع على إنهاء الحياة.. دعوى صادمة تضع ChatGPT في قفص الاتهام
سعر الذهب في الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا
هدم أنفاق وزرع ألغام.. إيران تغلق موقعا لتخزين اليورانيوم عالي التخصيب
طلاب الثانوية الأزهرية يتوافدون لأداء امتحان الفيزياء بالهرم .. بث مباشر
أخر موعد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي بيت الوطن.. كم ستدفع؟
موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة
رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا
أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس
تصعيد مفاجئ.. 3 قذائف صاروخية من لبنان نحو مستوطنات إسرائيلية
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت..51.91 جنيه بالمركزي و52.26 أعلى مستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن التفاوت في أسعار تقنين الأراضي والإيجارات بأسوان

مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب
مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،بشأن : التفاوت في أسعار تقنين الأراضي والإيجارات بين جهات الولاية المختلفة بمحافظة أسوان وأثره على المواطنين والمزارعين.

و أوضح “ الركابي” أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة بشكل مستمر سعيها نحو التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، يواجه المواطنون بمحافظة أسوان واقعًا مختلفًا تمامًا، يتمثل في تعدد جهات الولاية على الأراضي واختلاف أسعار التقنين والتصرف بصورة كبيرة بين جهة وأخرى، رغم تشابه طبيعة الأراضي وأوجه الاستغلال في كثير من الحالات. 

و أشار إالى أن ما هو مطبق حاليًا داخل المحافظة، تخضع الأراضي الواقعة خارج الزمام لولاية أملاك الدولة، ويتم تقنينها بأسعار تصل إلى نحو 157 ألف جنيه للفدان، بينما الأراضي الواقعة داخل الزمام والخاضعة لولاية المحافظة يتم التعامل معها بأسعار تقارب 65 ألف جنيه للفدان، فضلًا عن الأراضي التابعة لهيئة التعمير والإسكان والتي آلت إدارتها خلال الفترة الأخيرة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتابع: هنا نجد أن ذلك الوضع أوجد بشكل مباشر ثلاثة مسارات مختلفة وثلاثة تقديرات مختلفة للأراضي داخل المحافظة الواحدة، دون وجود رؤية موحدة أو معايير واضحة ومعلنة تبرر هذا التفاوت الكبير. وتزداد الأزمة تعقيدًا إذا ما وضعنا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمحافظة أسوان، والتي تختلف بصورة جوهرية عن العديد من محافظات الجمهورية، حيث إن قطاعًا واسعًا من الأراضي محل التقنين أو الاستصلاح عبارة عن أراضٍ صخرية وحجرية تحتاج إلى أعمال تسوية وتجهيز واستصلاح وتهيئة بتكاليف مرتفعة للغاية قبل أن تصبح صالحة للزراعة أو الاستثمار، وهو ما يجعل تطبيق معايير تسعير لا تراعي هذه الخصوصية محل تساؤل واستغراب من جانب المواطنين. 

و أشار إلا أن الأزمة الأكثر خطورة تتمثل في الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث ارتفع إيجار الفدان من نحو 1300 جنيه فقط قبل عامين تقريبًا إلى ما يقارب 23 ألف جنيه للفدان حاليًا، وهي زيادة ضخمة تتجاوز أضعاف القيمة السابقة بصورة يصعب على غالبية المزارعين والمنتفعين استيعابها أو تحمل آثارها. 

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة بل وعدم صرفها من الأساس في حالات كثيرة ومتعددة، بجانب التقاوي والمبيدات والوقود وأجور العمالة والنقل ومستلزمات الإنتاج المختلفة، الأمر الذي يضع المزارعين أمام أعباء مالية متراكمة تهدد الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي ذاته، وتثير مخاوف حقيقية من عزوف البعض عن الاستمرار في استغلال الأراضي أو التوسع في استصلاحها. كما يطرح هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول فلسفة إدارة ملف الأراضي الزراعية بمحافظة أسوان، ومدى وجود سياسة حكومية موحدة تحقق العدالة بين المواطنين وتراعي الظروف الاقتصادية وطبيعة الأراضي بالمحافظة، بدلًا من ترك المواطنين أمام تقديرات وأسعار متفاوتة باختلاف جهة الولاية فقط. 

 وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بتوضيح الآتي: • ما الأسس والمعايير التي استندت إليها جهات الولاية المختلفة في تحديد أسعار تقنين الأراضي والتصرف فيها بمحافظة أسوان، وما أسباب التفاوت الكبير بين هذه الأسعار؟ • هل تمت مراعاة الطبيعة الخاصة لأراضي محافظة أسوان وما تتطلبه من أعمال استصلاح وتجهيز مرتفعة التكلفة عند وضع قيم التقنين والتصرف والإيجارات؟ • ما المبررات التي استندت إليها الجهات المختصة في رفع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة من نحو 1300 جنيه للفدان إلى ما يقارب 23 ألف جنيه للفدان خلال فترة وجيزة، وما أثر ذلك على النشاط الزراعي بالمحافظة؟ • ما هي خطة الحكومة لتوحيد أو ضبط معايير التسعير والتقنين بين جهات الولاية المختلفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويشجع على الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي بمحافظة أسوان؟ . 

مدحت ركابي المنصوراوي مجلس النواب مجلس الوزراء وزيرة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

اللواء سمير فرج

قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات

حفل زفاف ابن سيد رجب

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

محمد صلاح

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

تنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

ترشيحاتنا

حسين شعبان مدير مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين

الدقهلية تودع أحد رموز التعليم.. كان نموذجًا للإخلاص والتفاني في العمل

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم في الصيف.. انتعاش وفوائد صحية في كوب واحد

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل التي يفقدها للحفاظ على نشاطه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد