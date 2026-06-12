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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم بقـ تل شاب في مشتول السوق داخل أرض زراعية

المجني عليه
المجني عليه
محمد الطحاوي

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد كساب رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار محمود الشماع، حبس المتهم بقتل شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب جريمة قتل داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز بعد تسديد عدة طعنات للمجني عليه. كما أمرت النيابة بإرسال سلاح الجريمة إلى المعمل الجنائي لفحصه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من العميد هاني خريبة مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بإشراف المقدم محمد شعبان رئيس مباحث مركز مشتول السوق وبمشاركة النقيب مصطفى العسكري والنقيب يحيى أبو الحجاج معاوني المباحث والقوة المرافقة إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وتبين من التحريات أن الجثة لشاب يدعى كامل عبد الفتاح محمود عبد الفتاح عبداللاه يبلغ من العمر 30 عاما ومن أبناء قرية البتيه التابعة لمركز مشتول السوق حيث عثر عليه مصابا بطعنتين من الخلف بالجسم.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق المركزي لمناظرة الجثة فيما أصدرت النيابة قرارا بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم "ماهر أ ا" حيث قام المتهم بالتربص للمجني عليه داخل الأرض الزراعية وسدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الشرقية بمحافظة الشرقية رئيس النيابة نيابة مشتول السوق الأراضي الزراعية

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