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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رفضت الغش.. المعتدية على معلمة الشرقية تواجه الغرامة وحبس 6 أشهر

المتهمة
المتهمة

أثارت واقعة تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بإحدى المدارس في الشرقية،بسبب منعها محاولات الغش داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية،حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد المنصات مقطع فيديو يوثق الحادث.

وأظهر الفيديو حالة من الفوضى داخل المدرسة، حيث تعرضت المعلمة للاعتداء من قبل بعض أولياء الأمور، وسط صراخ وتدافع، بعد منعها أي محاولات للغش داخل اللجان.

الأجهزة الأمنية كشفت  ملابسات مقطع الفيديو المتداول، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ،مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس ، وبسؤالهما أقرتا أنه بتاريخ 10 الجارى نشبت مشاجرة بينهما داخل فناء إحدى المدارس بدائرة المركز بسبب رفض نجلة الأولى مساعدة نجلة شقيقة الثانية فى الغش أثناء أدائهما الامتحان ، قامت على أثرها بالتعدى بالضرب على المُدرسة .

و أمكن ضبط الثانية "القائمة بالتعدى" ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدي على الموظف العام

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

أولياء الأمور معلمة محاولات الغش امتحانات الشهادة الإعدادية

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