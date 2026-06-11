أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

حصل موقع صدي البلد علي مذكرة رسمية صادرة عن رئيس لجنة مدرسة ناصر بن عبدالله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية ومدير الإدارة التعليمية بفاقوس تكشف حقيقة الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على معلمة داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت المذكرة أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 عقب انتهاء امتحان مادة العلوم وخروج الطلاب من اللجنة الامتحانية حيث نشبت مشاجرة بين عدد من أولياء الأمور أمام باب المدرسة نتيجة خلافات شخصية بينهم.

وأوضحت المذكرة أن المشاجرة وقعت خارج مقر اللجنة الامتحانية ولم يكن لأي من أعضاء الهيئة التعليمية أو الملاحظين أو العاملين بالمدرسة أي صلة بها كما لم تشهد اللجنة أي تعد على معلمات أو معلمين داخل المدرسة.

وشددت المذكرة على أن أعمال الامتحانات سارت بصورة طبيعية ومنتظمة ولم تتأثر بالواقعة التي حدثت بعد انتهاء اللجنة وخروج الطلاب.

وجاءت المذكرة ردا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن الاعتداء على معلمة بسبب منع الغش داخل إحدى لجان الشهادة الإعدادية وهي الرواية التي نفتها الجهات التعليمية مؤكدة أن أطراف المشاجرة من أولياء الأمور فقط ولا علاقة لها بسير العملية الامتحانية.

ومن جانبه أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لموقع صدي البلد أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام احدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية، توضح مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الفيديو المتداول تضمن مشاجرة بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وبنهاية خروج الطلاب من لجنة الامتحان.

وأشار إلي أن المشاجرة التي حدثت بالتزامن مع انتهاء لجنة الامتحان وخارج مقر اللجنة الامتحانية، تضمنت بعض أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية ولم يكن هناك أية معلمات كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة.

ومن جانبه تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعدى على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية والزعم بكونه بقرية الديدمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وذلك عقب انتهاء إمتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية.

وأكد مصدر أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو اعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية، بعد رفضها السماح بالغش أثناء الامتحانات، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، قيام عدد من أولياء الأمور غالبيتهم من السيدات بالتعدي على المعلمة بالضرب داخل محيط المدرسة، وسط حالة من الفوضى والتدافع، في محاولة للسيطرة على الموقف، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.