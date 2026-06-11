قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط الاستعلام عبر وزارة التضامن.. موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026
متعدد ومقالية .. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026
المكسيك تتقدم على جنوب إفريقيا بهدف نظيف بالشوط الأول بافتتاح كأس العالم
هل تستمر موجة الانخفاض؟ توقعات جديدة بشأن أسعار البيض والدواجن
دي منطقة أثرية | مواطنون يستغيثون بمحافظ الجيزة بسبب بناء مخالف في نزلة السمان
ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية
شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء
مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا
تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
محمد الطحاوي

حصل موقع صدي البلد علي مذكرة رسمية صادرة عن رئيس لجنة مدرسة ناصر بن عبدالله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية ومدير الإدارة التعليمية بفاقوس تكشف حقيقة الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على معلمة داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت المذكرة أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 عقب انتهاء امتحان مادة العلوم وخروج الطلاب من اللجنة الامتحانية حيث نشبت مشاجرة بين عدد من أولياء الأمور أمام باب المدرسة نتيجة خلافات شخصية بينهم.

وأوضحت المذكرة أن المشاجرة وقعت خارج مقر اللجنة الامتحانية ولم يكن لأي من أعضاء الهيئة التعليمية أو الملاحظين أو العاملين بالمدرسة أي صلة بها كما لم تشهد اللجنة أي تعد على معلمات أو معلمين داخل المدرسة.

وشددت المذكرة على أن أعمال الامتحانات سارت بصورة طبيعية ومنتظمة ولم تتأثر بالواقعة التي حدثت بعد انتهاء اللجنة وخروج الطلاب.

وجاءت المذكرة ردا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن الاعتداء على معلمة بسبب منع الغش داخل إحدى لجان الشهادة الإعدادية وهي الرواية التي نفتها الجهات التعليمية مؤكدة أن أطراف المشاجرة من أولياء الأمور فقط ولا علاقة لها بسير العملية الامتحانية.

ومن جانبه أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لموقع صدي البلد أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص أمام احدى لجان امتحان الشهادة الإعدادية، توضح مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الفيديو المتداول تضمن مشاجرة بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية أمس الأربعاء وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وبنهاية خروج الطلاب من لجنة الامتحان.

وأشار إلي أن المشاجرة التي حدثت بالتزامن مع انتهاء لجنة الامتحان وخارج مقر اللجنة الامتحانية، تضمنت بعض أولياء الأمور الذين بينهم خلافات شخصية ولم يكن هناك أية معلمات كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لم ترد أي شكاوى من قبل الملاحظين أو العاملين في لجنة المدرسة بخصوص الواقعة.

ومن جانبه تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التعدى على سيدة داخل فناء إحدى المدارس الإعدادية والزعم بكونه بقرية الديدمون التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وذلك عقب انتهاء إمتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية.

وأكد مصدر أن الجهات المعنية تتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها والتحقق من تفاصيلها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتلق مديرية أمن الشرقية أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تستمر أعمال الفحص وجمع المعلومات للتأكد من حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو اعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية، بعد رفضها السماح بالغش أثناء الامتحانات، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

ويُظهر الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، قيام عدد من أولياء الأمور غالبيتهم من السيدات بالتعدي على المعلمة بالضرب داخل محيط المدرسة، وسط حالة من الفوضى والتدافع، في محاولة للسيطرة على الموقف، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.

مذكرة رسمية فاقوس التعليمية الإدارة التعليمية الشرقية بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الهربس

اكتشف أعراض عدوى فيروس الهربس

الأطعمة البرتقالي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة برتقالية وحمراء اللون

السرطان

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان

بالصور

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد