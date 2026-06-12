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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموالح تتصدر القائمة.. وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5 ملايين طن حتى الآن

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز ال 5 ملايين طن حتى الآن خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، عن تفاصيل المؤشرات التصديرية للمحاصيل الرئيسية، حيث واصلت الموالح تربعها على عرش الصادرات بكمية تجاوزت 2 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت نحو 883 ألف طن، بينما سجلت صادرات البطاطا 189 ألف طن.

 ووفقا للتقرير حققت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة ما يزيد عن 110 ألف طن، يليهما البصل الطازج بإجمالي يتخطى 85 ألف طن، في حين بلغت صادرات العنب 58 ألف طن، والفراولة الطازجة 40 ألف طن، فضلا عن تدفق كميات كبيرة من محاصيل الثوم الطازج، والطماطم الطازجة، والجوافة، والرمان والتي جاءت في مراتب متقدمة على التوالي.

فتح الأسواق

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة نجاح جهود الوزارة من خلال الادارة المركزية للحجر الزراعي، بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية،  خلال النصف الأول من عام 2026 في فتح 21 سوقاً عالمياً جديداً أمام المنتجات الزراعية بمختلف قارات العالم، مما يمثل حلقة جديدة من سلسلة النجاحات لتوسيع الخريطة التصديرية لمصر، حيث تمكنت الصادرات الزراعية المصرية مؤخراً من اختراق أسواق عالمية واعدة وذات اشتراطات حجرية صارمة، حيث شملت التوسعات الجديدة في قارة آسيا كلاً من أسواق أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى  قارة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، حيث تم فتح أسواق جديدة في أسواق المكسيك، وبيرو، وأوروجواي، وبنما، والسلفادور، وجمهورية الدومينيكان.

وشدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن هذا التوسع السريع يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرة إلى استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذه المكتسبات ودعم الاقتصاد الوطني.

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