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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة 400 شجرة متنوعة.. وتنفيذ حملة لرفع الإشغالات بمدينة الأقصر

زراعة عدد 400 شجرة متنوعة.. وتنفيذ حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بنطاق مدينة الأقصر
زراعة عدد 400 شجرة متنوعة.. وتنفيذ حملة تمشيطية لرفع الإشغالات بنطاق مدينة الأقصر
شمس يونس

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، استكمال حملات تجميل ورفع كفاءة الزراعات والمسطحات الخضراء بمدينة الأقصر، حيث تضمنت الأعمال إستكمال أعمال نظافة الجزيرة الوسطي بطريق المطار الرئيسي وزراعة الأشجار لظهور المدينة بالمنظر الحضاري، حيث تم قص وصيانة أماكن علي طريق المطار ورفع مخلفاتها وتجهيزها وزراعتها وريها بعدد 400 شجرة متنوعة

 وجاري استكمال تجهيز وزراعة منطقة العوابد والبني، وذلك بمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي المطار والمهندس جبريل حسان سيد مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن تلك الأعمال تأتي بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام والاعتناء بالمسطحات الخضراء بالمسارات السياحية وكافة شوارع مدينة الأقصر بما يليق بمكانة المدينة السياحية، ولضمان استدامة المظهر الحضاري والبيئي المتميز للمحافظة.

على صعيد آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة الأقصر ، استهدفت شوارع منطقة شرق الأقصر.

وأسفرت الحملة عن رفع بعض المضبوطات الإدارية المتنوعة والتحفظ عليها تضمنت عدد (١) عربة جر يدوية لبيع الخضار، ورفع بعض المضبوطات التي تشوة المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة شعبان أحمد سليمان رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة .

الاقصر احبار الاقصر مدينة الاقصر

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