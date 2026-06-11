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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد ياباني يزور مستشفى أورام الأقصر لبحث دعم منظومة علاج الأورام بالصعيد

وفد ياباني يزور مستشفي «أورام الأقصر» لبحث دعم منظومة علاج الأورام بالصعيد
وفد ياباني يزور مستشفي «أورام الأقصر» لبحث دعم منظومة علاج الأورام بالصعيد
شمس يونس


استقبل مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدًا رفيع المستوى من منظمة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك والتعرف على تجربة المستشفى الرائدة في تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام في صعيد مصر.

وقام أعضاء الوفد الياباني، بجولة تفقدية موسعة داخل أقسام المستشفى المختلفة، تضمنت عيادات الفحص الخارجي، وأقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي، وغرف العمليات الروبوتية، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة وأقسام علاج الأطفال.

واستعرض الدكتور عبد الرحمن عصام  نائب المدير الطبي بمستشفى شفاء الأورمان، عرضاً توضيحياً شاملاً تناول فيه أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية التي تعتمد عليها المستشفى في تقديم خدماتها،  وكذلك بروتوكولات العلاج المعتمدة عالمياً والتي يتم تطبيقها بدقة لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

ومن جانبه أعرب وفد منظمة (JICA)، عن بالغ إعجابه بالمستوى الطبي والتكنولوجي المتطور الذي تتمتع به مستشفيات شفاء الأورمان، مشيداً بالكفاءة المهنية العالية والجاهزية المتميزة التي تتمتع بها الكوادر الطبية وفرق التمريض، مثمنين دورهم في تقديم الرعاية الصحية بمقاييس عالمية

كما أبدى أعضاء الوفد الياباني، تقديرهم الكبير لقدرة المستشفى على استدامة تقديم هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية المعقدة بنظام مجاني بالكامل بنسبة 100% للمرضى، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية والسلامة الصحية

وفي السياق ذاته رحب  «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الوفد الياباني، مؤكداً أن هذه الزيارات الدولية تعكس السمعة المرموقة التي اكتسبتها المستشفى كواحدة من أكبر الصروح الطبية لعلاج الأورام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان،  إلي أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التنموية والطبية مع الجهات العالمية ودولة اليابان لخدمة صغار وكبار المرضى في محافظات الصعيد.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة المستشفى كأحد أبرز المشروعات القومية والصحية في مصر، والتي تدمج بين العمل الخيري المؤسسي وأعلى معايير الجودة الطبية العالمية

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