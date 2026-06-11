نائب محافظ الأقصر يتابع مبادرة توعية الشباب بمهن وتخصصات المستقبل

استكمالا للتنسيق بإطلاق مبادرة "التوعية بالمهن غير التقليدية والتخصصات المستقبلية للشباب"، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في التخصصات الحديثة والمهن المستقبلية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتنفيذا لتكليفات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة إجراءات تنفيذ المبادرة واستعراض آليات العمل المقترحة وخطة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي مؤسسة ظواهر، ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، ومديرية العمل، والمنطقة الأزهرية بالأقصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومجلس الأمناء ، ومسؤولي التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع سابق بشهر مايو الماضى ، والذي تناول أهمية نشر الوعي بالتخصصات والمهن غير التقليدية والتخصصات المستقبلية، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بحصر النجاح في عدد محدود من الكليات التقليدية، إلى جانب توجيه الطلاب نحو اختيار التخصصات التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما ناقش الحضور آليات تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، حيث وجه نائب المحافظ ببدء حملة تمهيدية للتوعية المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاورها قبل انطلاق الفعاليات الميدانية، على أن يتم تنفيذ الأنشطة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع مرحلة التنسيق واختيار المسارات التعليمية.

وشهد الاجتماع مناقشة أهمية تعزيز التعاون خلال المراحل المقبلة مع جامعة الأقصر وجامعة طيبة التكنولوجية للمشاركة في تنظيم الندوات والفعاليات التعريفية، وعرض البرامج التعليمية والتكنولوجية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم الطلاب وأسرهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم التعليمي والمهني.

كما ناقش الاجتماع عددا من التحديات المرتبطة بسوق العمل، من بينها تمكين ودمج ذوي الهمم وفقًا لقدراتهم، ودعم وتمكين السيدات والفتيات وتشجيعهن على الالتحاق بالمجالات المهنية غير التقليدية، إلى جانب تعزيز فرص التدريب والتشغيل بالمراكز والقرى، وتقليل الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل في مختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إدراج مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال ضمن البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية للمبادرة، إلى جانب التعريف بالمهن المستقبلية والتخصصات الناشئة التي تشهد طلبا متزايدا في أسواق العمل.

كما تناول الاجتماع أهمية ربط برامج التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل الفعلية، والتوسع في برامج التدريب العملي داخل مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة في القطاعات المختلفه والخدمية والسياحية، فضلًا عن دعم ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نائب محافظ الأقصر ، أهمية الاستعانة بالمؤثرين والشخصيات العامة وصناع المحتوى بالمحافظة للمساهمة في نشر الرسائل التوعوية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب والأسر بالمحافظة، بما يعزز من تحقيق أهداف المبادرة ويرفع مستوى الوعي بالتخصصات الحديثة والمهن المستقبلية.

كما شدد نائب المحافظ على أن نجاح المبادرة يتطلب التركيز بشكل خاص على أولياء الأمور، باعتبارهم الشريك الأساسي في توجيه الأبناء نحو المسارات التعليمية والمهنية المختلفة، مؤكدًا أن تغيير بعض المفاهيم المجتمعية السائدة تجاه التخصصات غير التقليدية يمثل أحد أهم التحديات التي تستهدف المبادرة التعامل معها.

كما أكد نائب محافظ الأقصر ، أهمية الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير العمالة الماهرة، مع ضرورة تكثيف الجهود للتعريف بمزايا المدارس الفنية بمختلف أنواعها، وخاصة المدارس الصناعية والفندقية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني لدى المجتمع، باعتباره مسارًا واعدًا يوفر فرصًا حقيقية للتوظيف والتشغيل.

كما أشار نائب محافظ الأقصر، إلى أهمية توفير البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة للشباب والطلاب في التخصصات الحديثة والمهن المستقبلية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية والتكنولوجية وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا أن التوعية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها تدريب فعلي وبناء للقدرات يتيح للشباب فرصًا حقيقية للتطوير والتشغيل، وذلك من خلال الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيل دورها جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب التابعة لمديرية العمل، بما يحقق التكامل بين جهود التدريب والتأهيل المهني بالمحافظة.

كما أكد نائب المحافظ، أهمية مشاركة مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ المبادرة خلال مراحلها المختلفة، والاستفادة من مراكز الشباب المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في تنظيم الفعاليات والندوات والبرامج التدريبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الشباب وتعظيم الاستفادة من المبادرة على نطاق واسع.

كما أوضح نائب محافظ الأقصر، أهمية توجيه الطلاب نحو الاختيارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات، وتعزيز فرص التشغيل والإنتاج وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لوضع الآليات المناسبة لتجميع الطلاب المستهدفين بكل مركز ومدينة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور، وتقديم التوعية والإرشاد اللازمين قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم التعليمي والمهني.

كما ناقش نائب محافظ الأقصر، الاستفادة من إمكانات مكتبة مصر العامة بالأقصر من خلال استضافة وتنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات التوعوية للمعنيين بالتوجيه والإرشاد المهني من ممثلي مدريتي القوى العاملة والتربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات، وذلك على مدار يومين، بهدف التعريف بالمهن غير التقليدية والتخصصات المستقبلية الواعدة. ويسهم ذلك في نشر الوعي وتعزيز ثقافة التوجيه المهني والتعليمي بين الشباب وأولياء الأمور، والاستفادة من الإمكانات الثقافية والتدريبية التي توفرها المكتبة في دعم أهداف المبادرة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التصور المبدئي لخطة تنفيذ المبادرة داخل المدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، والتي يبلغ عددها نحو 60 مدرسة تعليم عام وأزهري، موزعة على مختلف مراكز ومدن محافظة الأقصر.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الشريكة، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الأقصر وطيبة في تدريب القائمين على التوجيه والإرشاد المهني، مع سرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية النهائية للمبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها في بناء وعي مجتمعي جديد قائم على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتوجيه الشباب نحو التخصصات والمهن المستقبلية الواعدة، بما يدعم جهود التنمية بمحافظة الأقصر، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية الدولة.