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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتخفيف معاناة المرضى.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمدينة إسنا

محافظ الأقصر يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمدينة إسنا لدعم مرضى الفشل الكلوي
محافظ الأقصر يفتتح وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمدينة إسنا لدعم مرضى الفشل الكلوي
شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمدينة إسنا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم المنظومة الطبية بالمحافظة.

وقد اقيمت الوحدة الجديدة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، حيث تم تطوير الدور الأرضي بمركز الأمومة والطفولة بإسنا التابع لمديرية الشؤون الصحية، بدعم من مؤسسات المجتمع المدني، فيما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل الوحدة.

والوحدة تضم 16 ماكينة غسيل كلوي جديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة ما يقرب من 100 مريض من مرضى الفشل الكلوي بمركز ومدينة إسنا والمناطق المجاورة، بما يخفف من معاناة المرضى ويوفر لهم خدمة طبية متميزة بالقرب من محل إقامتهم.

وافتتاح الوحدة الجديدة يسهم في رفع إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي على مستوى محافظة الأقصر من 241 ماكينة إلى 257 ماكينة، موزعة على 8 وحدات للغسيل الكلوي بمختلف منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات علاجية أفضل للمرضى ويعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية احتياجاتهم والحد من قوائم الانتظار.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، والدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر استمرار دعم القطاع الصحي والعمل على تطوير المنشآت الطبية وتوفير التجهيزات اللازمة بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

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