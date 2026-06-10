سكرتير عام الأقصر يتابع مستجدات ملفات التقنين والمتغيرات المكانية مع التنمية المحلية

عقدت محافظة الأقصر اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة مسؤولي وزارة التنمية المحلية،والجهات المختصة بمنظومة التقنين لمتابعة سير العمل بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وشهد الاجتماع مشاركة اللواء الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمسؤول عن ملفات التقنين والمتغيرات المكانية بالوزارة، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لطلبات تقنين الأراضي، وآليات التعامل مع الطلبات المتبقية وفقًا لأحكام قانون 144 لسنة 2017 وقانون رقم 168 لسنة 2025 والمتغيرات التى ترد من إدارة المساحة العسكرية ودراسة قانونية هذه المتغيرات.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والمتغيرات ، والانتهاء من أعمال المعاينات الميدانية في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

كما تناول الاجتماع ضرورة تسريع العمل بملف التقنين والمتغيرات المكانية، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمحافظات، لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر ، عقب انتهاء الاجتماع، على ضرورة الانتهاء السريع من الملفات المتعلقة بمنظومة التقنين والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بها.