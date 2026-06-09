النقابة العامة للمهندسين توافق على بدء إجراءات إنشاء المقر الجديد لنقابة مهندسي الأقصر

وافق مجلس نقابة المهندسين المصرية على الطلب المقدم من المهندس أسعد مصطفى نقيب مهندسي الأقصر بشأن البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء المقر الجديد للنقابة الفرعية بمحافظة الأقصر.

وتضمنت الموافقة تكليف نقيب مهندسي الأقصر بالتنسيق مع وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان والمشروعات لاتخاذ الخطوات المطلوبة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى الجديد وإعداد المقايسة التقديرية لتكلفة التنفيذ.

كما أقر المجلس تنفيذ المشروع على مراحل متتالية بما يتيح طرحها في مناقصات وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة بما يضمن سير العمل وفق أسس فنية وإدارية دقيقة وتحقيق أعلى معدلات الجودة خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم النقابة العامة لجهود النقابة الفرعية بالأقصر نحو تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها بما يسهم في توفير مقر حديث يواكب احتياجات مهندسي الأقصر ويلبي تطلعاتهم المستقبلية ويعكس المكانة المهنية للنقابة وأعضائها بالمحافظة.