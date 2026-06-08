محافظ الأقصر يتفقد مشروع العمارات السكنية بالطود ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمشروع الـ30 عمارة سكنية بمدينة الطود، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات بالمشروع، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية.

وخلال الجولة، تابع محافظ الأقصر أعمال مشروع الإسكان، حيث تم الانتهاء من العمارتين رقم 34 و35، المنفذتين بواسطة شركة وادي النيل وتحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر، فيما تجرى حالياً أعمال تنسيق الموقع العام والمسطحات المحيطة بالعمارات تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ خمس عمارات أخرى بالمشروع، مع استكمال أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام المحيط بها، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور المهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الإسكان والمرافق والطرق بالأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة رقية حماد مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بفرع الأقصر بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ.

وخلال الجولة، أكد محافظ الأقصر على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة في تنفيذ الأعمال، مع تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة.