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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح 51 حالة منظار قنوات مرارية وبنكرياسية بالأقصر دون تدخل جراحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت مستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر تحقيق النجاحات الطبية في مجال التدخلات الدقيقة، بعد نجاح فريق قسم الجهاز الهضمي والكبد في إجراء 51 حالة منظار للقنوات المرارية والبنكرياسية (ERCP)، ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس التطور الكبير في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتعد مناظير القنوات المرارية والبنكرياسية من أحدث الإجراءات الطبية التي تجمع بين التشخيص والعلاج في آن واحد، حيث تستخدم في علاج انسداد القنوات المرارية واستخراج الحصوات وتركيب الدعامات والتعامل مع عدد من أمراض البنكرياس والقنوات المرارية، دون الحاجة إلى إجراء جراحات تقليدية، الأمر الذي يسهم في تقليل فترة بقاء المرضى بالمستشفى وتسريع مراحل التعافي.

وأكدت المستشفى أن نجاح هذه الحالات يعكس ما تمتلكه من تجهيزات طبية متطورة وتقنيات حديثة، إلى جانب كفاءة الفرق الطبية والتمريضية والفنية التي تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات علاجية آمنة ومتقدمة وفق أحدث المعايير الطبية.

وجرى تنفيذ الحالات تحت إشراف الدكتور محمد صلاح الدرديري رئيس قسم المناظير بالمستشفى، وبمشاركة فريق من استشاريي وأخصائيي مناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب فرق التخدير والتمريض والأشعة، في نموذج للتعاون بين مختلف التخصصات الطبية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الرعاية للمرضى.

يأتي هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور بهاء أبوزيد مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبدالعزيز المدير الطبي للمستشفى، ليؤكد مكانة المستشفى كأحد الصروح الطبية المتخصصة الرائدة في صعيد مصر، ودورها في تقديم خدمات علاجية متقدمة تضاهي كبرى المراكز الطبية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز ثقتهم في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الحالات الدكتور ياسر عرفات والدكتور زكريا حمدالله إبراهيم والدكتور محمد عاطف أبوهشيمة استشاريي مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور مؤمن فتحي والدكتور أحمد عبدالعزيز أخصائيي مناظير الجهاز الهضمي، بمشاركة فريق التمريض والتخدير والأشعة الذي أسهم في إنجاز الحالات بنجاح.

الاقصر اخبار الاقصر مستشفى طيبة التخصصي

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