إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالأقصر

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الرابط بين قريتي العضايمة والمساوية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية امن الاقصر إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات الامنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الإسعافات والعلاج اللازم وفقا لحالتهم الصحية.

وتواصل الجهات الامنية أعمالها لفحص ملابسات الحادث وبيان أسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.