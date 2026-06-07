لجنة من التضامن الاجتماعي تحصر خسائر المنزل المنهار بمدينة الطود في الأقصر

انتقلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر إلى موقع المنزل المنهار بنجع الطويل بمدينة الطود، لمعاينة الأضرار وحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالمنزل عقب انهياره، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأجرت اللجنة أعمال المعاينة الميدانية للمنزل المنهار، كما قامت بحصر التلفيات التي تعرضت لها الأسرة المتضررة وإعداد تقرير تفصيلي بحجم الخسائر تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مدينة الطود قد شهدت انهيار منزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن بنجع الطويل، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث، فيما تستكمل اللجان المختصة أعمالها للوقوف على حجم الأضرار وتقديم أوجه الدعم المقررة للأسرة المتضررة.