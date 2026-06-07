غداً.. انطلاق قافلة طبية مجانية بنجع عبد العزيز بالبياضية بالأقصر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر عن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية نجع عبد العزيز التابعة لإدارة البياضية الصحية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 يونيو الجارى، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ومتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين منسق عام القوافل الطبية العلاجية بالمديرية.

وأكدت صحة الأقصر أن القافلة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بالقرب من محل إقامتهم.

ومن المقرر أن تقدم القافلة خدمات الكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، تشمل: النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والباطنة، والجراحة، والعظام، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وإجراء الكشف العشوائي لقياس السكر وضغط الدم، فضلًا عن خدمات الرمد.

ودعت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر المواطنين بقرية نجع عبد العزيز والمناطق المجاورة إلى الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة، مؤكدة حرصها على استمرار تنفيذ القوافل العلاجية بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتحقيق وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين.