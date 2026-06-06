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وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه

وسط فرحة أهالي البياضية.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه
وسط فرحة أهالي البياضية.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة تتجاوز 25 مليون جنيه
شمس يونس

وسط فرحة كبيرة من أهالي مدينة البياضية، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وحدة طب أسرة البياضية بمركز ومدينة البياضية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والدكتورة ناهد محمد مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي حول مكونات الوحدة والخدمات المقدمة بها، حيث تتكون الوحدة من الدورين الثالث والرابع بالمبنى، بتكلفة إجمالية تتجاوز 25 مليون جنيه، وتخدم أكثر من 22 ألف مواطن بمدينة البياضية، على أن يتم فتح الملفات وإصدار أرقام التسجيل للمواطنين تدريجياً وفقاً للمنظومة المعتمدة.

وتضم الوحدة عيادتين لطب الأسرة، وعيادة أسنان، وعيادة لتنظيم الأسرة، وصيدلية، ومعمل دم، ومعمل طفيليات، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين ، كما تضم عيادة للطوارئ وقسم للتعقيم ومكتب دخول وتسجيل.

وتشمل الخدمات المقدمة بالوحدة خدمات الطوارئ والإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وطب الأسنان، والصيدلة، والمعامل، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي.

وخلال الافتتاح، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بدخول الوحدة الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات صحية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

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