محافظ الأقصر يتفقد لجان الشهادة الإعدادية ويتمنى التوفيق للطلاب

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم السبت ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جاء ذلك بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.

واطمأن محافظ الأقصر على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحاني الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وخلال جولته، حرص محافظ الأقصر على التحدث مع عدد من الطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومؤكداً حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم للعملية التعليمية وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وأوضح ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 18 ألفاً و555 طالباً وطالبة، موزعين على 115 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.