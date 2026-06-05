قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار : ثقة المستثمرين تتزايد.. ومصر تفتح آفاقًا جديدة للتوسع والتصدير
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
منتدى التعليم التقني.. عبد اللطيف: التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية..وهدفنا إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل
وزير التخطيط: تنفيذ استراتيجيات متكاملة لدفع النمو الاقتصادي
لأول مرة منذ التسعينيات.. الذهب يتصدر الاحتياطيات العالمية متجاوزا السندات الأمريكية
أول تعليق من أذربيجان على تقارير نشر كوماندوز إسرائيلي على أراضيها
الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء
بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
الصحة: إجمالي عدد حالات الحجاج المحجوزة في السعودية حاليا 42 حالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النجم ويلتقي المواطنين

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد سيدي أحمد النجم ويلتقي المواطنين عقب الصلاة
محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد سيدي أحمد النجم ويلتقي المواطنين عقب الصلاة
شمس يونس

أدى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد أحمد سيدي أحمد النجم بمدينة الأقصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وجاءت خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ أبو الحسن محمد حامد، إمام وخطيب المسجد، تحت عنوان "كن راضياً وإياك والتباهي"، حيث تناولت الخطبة أهمية الرضا بقضاء الله وقدره، والتحلي بالقناعة والتواضع، والابتعاد عن التفاخر والتباهي بما يملكه الإنسان من مال أو جاه أو منصب، لما لذلك من أثر في ترسيخ قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وعقب أداء صلاة الجمعة، التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين داخل المسجد وساحته، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

صبا مبارك

ماجدة خير الله: صبا مبارك أعادت اكتشاف نفسها في"ورد علي فل وياسمين"

مايكل جاكسون

بعد تصدرها نسب المشاهدة … التفاصيل الكاملة لـ السلسلة الوثائقية "Michael Jackson The Verdict"

علي ربيع

علي ياسين :أسئلتي جرئية.. وتوقعت نجاح برنامجي "مساحة حرة"

بالصور

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد