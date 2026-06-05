محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد النجم ويلتقي المواطنين

أدى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد أحمد سيدي أحمد النجم بمدينة الأقصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وجاءت خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ أبو الحسن محمد حامد، إمام وخطيب المسجد، تحت عنوان "كن راضياً وإياك والتباهي"، حيث تناولت الخطبة أهمية الرضا بقضاء الله وقدره، والتحلي بالقناعة والتواضع، والابتعاد عن التفاخر والتباهي بما يملكه الإنسان من مال أو جاه أو منصب، لما لذلك من أثر في ترسيخ قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وعقب أداء صلاة الجمعة، التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين داخل المسجد وساحته، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، مؤكداً حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.