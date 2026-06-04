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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أحياء المدينة ويتابع الأسواق ومنافذ بيع السلع | صور

محافظ الأقصر يتفقد أحياء المدينة ويتابع الأسواق ومنافذ بيع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ الأقصر يتفقد أحياء المدينة ويتابع الأسواق ومنافذ بيع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين
شمس يونس

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر بجولة تفقدية موسعة شملت عدداً من أحياء وشوارع مدينة الأقصر، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والانضباط بالشوارع والأسواق.

جاء ذلك بحضور حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد نبيل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ورؤساء الأحياء، ومدير إدارة المتابعة الميدانية.

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد كورنيش النيل، ثم توجه إلى شارع التلفزيون انطلاقاً من ميدان صلاح الدين وصولاً إلى موقف "أرمنت البياضية" ، مروراً بشارع الإذاعة القديمة ثم امتداد شرق السكة الحديد، ثم ميدان وشارع سعد زغلول "المحطة"، ومنها إلى منطقة الكرنك والزينيه حتى محطة كهرباء الكرنك.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر عدداً من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية التي تقدم خدماتها للمواطنين، من بينها معرض لأحد الأحزاب، ومعرض «مستقبل مصر»، ومنفذ مبادرة «حياة كريمة»، حيث اطمأن على توافر السلع الأساسية وجودتها وأسعارها ومدى إقبال المواطنين عليها.

كما تابع محافظ الأقصر حالة الانضباط بمحيط موقف أرمنت البياضية، موجهاً بالحفاظ على خلو المنطقة من الإشغالات بما يضمن سهولة حركة دخول وخروج المواطنين.

وتفقد محافظ الأقصر ، منطقة حوض أبو عياد، موجهاً مدير الإدارة الهندسية بتيسير الإجراءات وسرعة الانتهاء من أعمال التراخيص والبناء وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.

وشملت الجولة متابعة مستوى النظافة العامة بشارع التلفزيون وامتداداته ، ثم عددًا من شوارع حي شرق، بالإضافة إلى متابعة الحالة المرورية وانتظام حركة السير بعدد من المناطق بأحياء شرق وشمال.

وخلال جولته التقي بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، كما وجه محافظ الأقصر بدراسة إمكانية إنشاء أكشاك حضارية بمحيط ساحة الأنتظار المقابلة لمستشفى الكرنك، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مختلف القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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