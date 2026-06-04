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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة شرق السكة في الأٌقصر لقياس الرضا عن المياه

مياه الأقصر تنفذ استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة شرق السكة لقياس مستوى الرضا عن الخدمات
مياه الأقصر تنفذ استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة شرق السكة لقياس مستوى الرضا عن الخدمات
شمس يونس

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استطلاع رأي ميداني للمواطنين بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، بهدف التعرف على مستوى رضا الأهالي عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لهم، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشهدت الحملة تواصلًا مباشرًا مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، ورصد أبرز الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأكدت إدارة التوعية أن استطلاعات الرأي الميدانية تمثل إحدى الوسائل المهمة التي تعتمد عليها الشركة للتعرف على تقييم المواطنين للخدمات المقدمة، والعمل على الاستفادة من نتائجها في وضع خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء بمختلف القطاعات.

كما تضمنت الحملة تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه، حيث جرى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، مع تقديم إرشادات حول الاستخدام الأمثل للمياه داخل المنازل، وأهمية إصلاح أي تسربات فور اكتشافها للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تنفيذ برامج التوعية الميدانية بمختلف المناطق، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يحقق أفضل خدمة لأهالي المحافظة.

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