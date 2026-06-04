الرعاية الصحية: اعتماد المجمع الطبي الدولي بالأقصر وفق معايير GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصول المجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر على درجة الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في إنجاز يعكس التزام المجمع بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وأكدت الهيئة أن المجمع الطبي الدولي يعد أكبر منشأة طبية تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وأحد أهم المراكز المرجعية لعلاج الحالات المعقدة في صعيد مصر، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والتدخلات العلاجية وفق أحدث البروتوكولات والإرشادات الطبية العالمية، من خلال كوادر طبية متخصصة تضم نخبة من الاستشاريين والأطباء وأطقم التمريض والفنيين.

ويضم المجمع العديد من التخصصات الطبية والجراحية، من بينها الباطنة والجراحة العامة وجراحات المخ والأعصاب والعظام والقلب والصدر والأورام والأنف والأذن والأوعية الدموية والأطفال والكلى والتخدير، إلى جانب عدد من التخصصات الدقيقة والخدمات التشخيصية والعلاجية المتطورة.

وأوضحت الهيئة أن المجمع قدم منذ انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 1.6 مليون خدمة طبية متنوعة، شملت خدمات العيادات الخارجية والطوارئ والعمليات الجراحية والأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والأقسام الداخلية، بما يعكس حجم الدور الذي يؤديه في خدمة أهالي الأقصر ومحافظات الصعيد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 373 سريرًا، تشمل 113 سريرًا داخليًا و57 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 23 ماكينة غسيل كلوي و11 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، فضلًا عن الأجنحة الفندقية التي توفر للمرضى تجربة علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن حصول المجمع الطبي الدولي بالأقصر على الاعتماد المبدئي يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتمهيدًا للحصول على الاعتماد الكامل، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية المعتمدة.