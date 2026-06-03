930 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفي أورام الأقصر

حققت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، طفرة طبية كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، من خلال نجاح العيادات الخارجية بالمستشفى في استقبال وتقديم الخدمة الطبية لـ 930 ألف مريض منذ تأسيسها وحتى الآن، ما بين حالات جديدة تم تشخيصها وبدء خططها العلاجية، وحالات مترددة لتلقي المتابعة الدورية والفحوصات اللازمة.

وأكدت إدارة المستشفى أن العيادات الخارجية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية من خلال منظومة رقمية متكاملة لتقليل وقت انتظار المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، بالإضافة إلى تنسيق مواعيد الفحوصات والمتابعات بدقة تضمن عدم تأخر الجرعات العلاجية أو برامج الدعم النفسي والجسدي.

وتضمنت الخدمات الطبية المقدمة داخل العيادات إخضاع المرضى الجدد لبروتوكول فحص شامل يشمل التحاليل الدقيقة، والأشعة التشخصية، وكذلك متابعة الحالات التي تماثلت للشفاء أو التي تخضع لبروتوكولات علاجية طويلة المدى، وذلك للتأكد من استقرار حالتهم الصحية ورصد أي مضاعفات مبكرة والتعامل معها فوراً.

كما تعتمد العيادات الخارجية بالمستشفى، علي اللجان الطبية المتعددة التخصصات لمراجعة ملفات المرضى بالعيادات من خلال لجان مشكل من استشاريي الجراحة، والأورام، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، لضمان اتخاذ القرار الطبي الأنسب لكل حالة على حدة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن ما تحققه العيادات الخارجية من نجاح، هو انعكاس حقيقي لجهود الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية التي تعمل بتفانٍ على مدار الساعة لرفع العبء عن كاهل أهلنا في الصعيد.

جدير بالذكر أن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، يضم أقساماً متكاملة للعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي بأحدث الأجهزة العالمية، وغرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، ووحدة متطورة للرعاية المركزة