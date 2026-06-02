جزائرية تحول رحلتها السياحية إلى ملحمة دعم للأطفال محاربي السرطان بـ«أورام الأقصر»

قامت « ليندا» سائحة جزائرية الجنسية بزيارة خاصة إلى مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، وذلك لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المحاربين للمرض ورسم البسمة على وجوههم.

وحرصت «ليندا» على قضاء وقت طويل مع الأطفال في غرف العلاج ومناطق الألعاب، بجانب توزيع الهدايا والألعاب الترفيهية التي جلبتها خصيصاً لهم، وكذلك المشاركة في أنشطة الرسم والتلوين، وسط أجواء ملأت قلوب الأطفال بالفرحة والطاقة الإيجابية.

وأشادت الزائرة، بمستوى الرعاية الطبية الفائقة والتجهيزات العالمية بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، والتي تضاهي كبرى المستشفيات الدولية، مؤكده أن زيارتها لن تكون الأخيرة، بل ستسعى جاهدة لنقل هذه التجربة المضيئة إلى بلادها ودعوة أصدقائها لدعم هذا الصرح العظيم.

وأكدت السائحة الجزائرية، إن العزيمة التي يبديها هؤلاء الأطفال الأبطال في مواجهة المرض، والابتسامة التي لا تفارق وجوههم، هي مصدر إلهام حقيقي للعالم في الأمل والتحدي، ومن هذا المنطلق، أدعو الجميع للمساهمة في دعم هذه الرسالة الإنسانية السامية.

من جانبه وجه «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر والتقدير للسائحة على هذه المبادرة النبيلة، مؤكداً أن الدعم النفسي الذي يقدمه زوار المستشفى، خاصة ضيوف مصر الأجانب، يلعب دوراً محورياً يوازي كفاءة العلاج الطبي في رفع نسب الشفاء وتحسين الحالة المزاجية للأطفال طوال رحلتهم العلاجية.

واختتمت «ليندا» الزيارة بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية وسط التفاف الأطفال وذويهم حول الزائرة، كتوثيق للحظات مليئة بالأمل والتضامن الإنساني العابر للحدود.