تسمم 16 شخصا بسبب وجبة كشري في بني سويف.. وزفة فرح تتحول إلى مأتم بالأقصر| حوادث صادمة بالمحافظات

تحولت لحظات عادية في عدد من المحافظات إلى وقائع مأساوية خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت عدة مناطق حوادث متفرقة أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

تسمم 16 شخصا بسبب وجبة كشري في بني سويف

ففي بني سويف، أصيب 16 مواطنًا باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبة كشري، بمركز إهناسيا، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي يعانون من أعراض تسمم غذائي، شملت آلامًا حادة بالبطن وقيئًا وغثيانًا، عقب تناولهم وجبة كشري، وبالفحص تبين أن المصابين بلغ عددهم 16 حالة، من بينهم 14 حالة من قرية الدباح، وحالتان من قرية النويرة.

حوادث صادمة بالمحافظات

وقامت الفرق الطبية فور وصول الحالات بتنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعة في مثل هذه الوقائع، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب تقديم العلاج الداعم وإجراء غسيل معدة للحالات التي استدعت حالتها ذلك، مع وضع الجميع تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الإصابة، مع فحص مصدر الوجبة الغذائية التي يشتبه في تسببها بظهور أعراض التسمم بين المصابين.

زفة فرح تتحول لعزاء بالأقصر

وشهد مركز القرنة غرب محافظة الأقصر حادث تصادمى، أسفر عن وفاة شاب وإصابة شخصين آخرين، إثر تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة كانت ضمن موكب زفاف.

وتلقت مديرية امن الاقصر إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شاب متأثرا بإصابته في موقع الحادث، بينما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

وتكثف الأجهزة المختصة من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بين مدينة أسيوط الجديدة ومنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص والمعاينة، تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المصابين: “مصطفى. م”، 29 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع اليسرى، و"حسين. م"، 26 عامًا، بجروح متفرقة بالجسم، و"هاني. س، 36 عامًا، و"أحمد. ط"، 43 عامًا، وأحمد ث. خ (52 عامًا)، وعلي خ. ح (50 عامًا)، ومحمد ح. م (35 عامًا)، وندى م. س. د (25 عامًا)، وكريمة أ. م. أ (51 عامًا)، وشيماء أ. ح (37 عامًا)، وعلاء م. م (35 عامًا)، وحسن م. ع. ح (45 عامًا)، ودعاء إ. م (42 عامًا)، وصلاح أ. م. ف (25 عامًا)، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

إصابة 4 أشخاص إثر إنقلاب بيتش باجى بجمصة

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب ببتش باجى بجمصة بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بأصابة أربعة أشخاص إثر انقلاب بيتش باجي بجمصة.

أنتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من فاطمة السيد فايز عبد المنصف 22 عاما حيث أصيبت بسحجات بكف اليد اليسرى وفاطمة محمد محمد محمد 21عاما بسحجات بالركبة اليمنى و اليد اليمنى روميساء السيد فايز عبد المنصف 18عاما بسحجات بالذراع الأيسر وروجينا رشاد تقى الدين 10اعوام بسحجات بالذراع الأيمن مع اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة متحللة لشخص بشقته في الدقهلية

عثرت على الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة متحللة لشخص داخل منزله بالدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة متحللة لشخص بمساكن الجلاء الجديدة بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين وجود جثة متحللة داخل الشقه نتيجة انتحار عن طريق الشنق وتبين أنها لشخص خالد محمد عبد العاطي منصور 37 عاما مقيم الجلاء المنصورة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.