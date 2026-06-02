كيف تستعد العلمين الجديدة لصيف 2026.. رئيس الجهاز يجيب

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية على خريطة مصر والعالم، مشيرًا إلى أنها تحولت من “مدينة للألغام” إلى “مدينة للحياة”، بما يعكس حجم التطوير الشامل الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر ، أن العلمين باتت تستقطب السياح من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية، إلى جانب المصريين، لتصبح “جوهرة البحر المتوسط” ومركزًا سياحيًا متكاملًا.

إشغال مرتفع وفنادق محجوزة بالكامل

وكشف رئيس الجهاز عن تحقيق نسب إشغال تجاوزت 70% خلال فترة عيد الأضحى، مع توقعات بصيف استثنائي خلال موسم 2026.

وأشار إلى أن معظم الفنادق والوحدات السياحية أصبحت محجوزة بالكامل قبل بداية الموسم، في مؤشر على الإقبال المتزايد على المدينة.

استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار

وأوضح أن جهاز المدينة يعمل على تجهيز الممشى السياحي وتطوير البنية التحتية والخدمات المختلفة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والسياحية.

ويجري العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال استكمال عدد من الوحدات والمنشآت الفندقية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.

تنسيق حكومي وتكامل في الخدمات

وأشار خلف الله إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، خاصة في مجالات الأمن والمرور والخدمات، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم تجربة سياحية متكاملة داخل المدينة.

وأكد أن هذا التعاون ساهم في تعزيز جاهزية المدينة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار.

فعاليات دولية مرتقبة على أرض العلمين

واختتم رئيس الجهاز بالإعلان عن استعداد المدينة لاستضافة مجموعة من الفعاليات والمعارض والمهرجانات الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية ويعكس صورة مصر الحضارية والتنموية.