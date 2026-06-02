قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سابقة تاريخية.. BYD تتعهد بدفع تعويضات عن حوادث قيادة سياراتها الذكية
مدبولي يتابع إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية ويوجه بوضع جدول زمني واضح لعمليات الدمج والتحويل
مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام
مونديال 2026.. الجيل الذي سيحكم كرة القدم العالمية.. 6 مواهب شابة تستعد لوراثة عرش الكبار.. من هم؟
400 ألف دولار مكاسب اتحاد الكرة من ودية مصر والبرازيل
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
من 10.2 مليار إلى 4.1 مليار دولار.. رئيس قناة السويس يكشف خطة تعويض تراجع الإيرادات بالقناة
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بإحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية في القاهرة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات
الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من 10.2 مليار إلى 4.1 مليار دولار.. رئيس قناة السويس يكشف خطة تعويض تراجع الإيرادات بالقناة

رئيس قناة السويس يكشف خطة تعويض تراجع الإيرادات باستثمارات خارجية
رئيس قناة السويس يكشف خطة تعويض تراجع الإيرادات باستثمارات خارجية
محمد الغزاوى

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة نجحت في مواجهة التحديات الناتجة عن تراجع إيرادات القناة خلال السنوات الأخيرة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات واستثمارات خارج حدود الدولة المصرية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات المجرى الملاحي فقط.

وقال رئيس الهيئة، خلال كلمته على هامش افتتاح كوبري النصر العائم 2 بمحافظة بورسعيد، إن إيرادات قناة السويس بلغت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، قبل أن تتأثر بالأوضاع الإقليمية والتحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، لتسجل نحو 3.9 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغت 4.1 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هذه المتغيرات دفعت الهيئة إلى تنفيذ رؤية تستهدف تنويع مصادر الإيرادات والتوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدة من الخبرات والكفاءات المصرية التي اكتسبتها عبر سنوات طويلة في مجالات التكريك والأعمال البحرية والهندسية.

وأشار إلى نجاح هيئة قناة السويس في تطوير ميناء سرت الليبي، الذي ظل متوقفًا عن العمل لمدة 14 عامًا، مؤكدًا أن المعدات والكوادر المصرية تمكنت من إعادة تأهيل الميناء واستقبال أول سفينة عملاقة به، في خطوة تعكس قدرة الشركات والهيئات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى خارج البلاد.

وأضاف أن الهيئة تنفذ كذلك عددًا من الأعمال والمشروعات في دول عربية وإفريقية، من بينها الأردن والسودان، بما يعزز الحضور المصري في قطاع الأعمال البحرية والخدمات اللوجستية، ويوفر مصادر دخل إضافية تدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن التوسع الخارجي لا يعد بديلًا لدور القناة الرئيسي، وإنما يمثل مسارًا استراتيجيًا لتعزيز الموارد المالية وضمان استدامة الإيرادات في مواجهة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في البحث عن فرص جديدة للاستثمار والتعاون خارج الحدود المصرية.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس افتتاح كوبري النصر العائم 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال| خاص

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الدواجن والبيض

انخفاض جديد للبانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على 3 عمال استعرضوا بدراجاتهم النارية على طريق شبرا - بنها الحر في القليوبية

المتهم

اعترض على تركيب كاميرا أمام بيته.. القبض على سائق ضرب عامل في الفيوم

المتهمون

أحدهم سوابق.. القبض على 3 أشخاص ضربوا موظفا بسلاح أبيض في القاهرة

بالصور

طريقة عمل بيتزا كرات اللحم

طريقة عمل بيتزا كرات اللحم
طريقة عمل بيتزا كرات اللحم
طريقة عمل بيتزا كرات اللحم

هيفاء وهبي.. جمال جرئ يفرض حضوره |شاهد

هيفاء وهبي.. جمال جرئ يفرض حضوره |شاهد
هيفاء وهبي.. جمال جرئ يفرض حضوره |شاهد
هيفاء وهبي.. جمال جرئ يفرض حضوره |شاهد

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

فيديو

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد