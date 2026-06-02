دوجاري يفتح النار على آرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: مجموعة من الخاسرين

شن النجم الفرنسي السابق كريستوف دوجاري هجومًا لاذعًا على آرسنال، عقب خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

"أفضل فريق لم يفز بالبطولة"

وخلال ظهوره عبر إذاعة "RMC"، قال دوجاري إن آرسنال سيظل "أفضل نادٍ لم يفز بدوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى استمرار فشل الفريق اللندني في التتويج باللقب القاري رغم تاريخه الكبير.

اتهامات باللعب الدفاعي وإضاعة الوقت

ووجّه اللاعب الفرنسي السابق انتقادات قوية لطريقة لعب الفريق بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، مؤكدًا أن آرسنال لم يُظهر أي رغبة حقيقية في صناعة الخطورة خلال المباراة.

وأضاف أن الفريق اعتمد على تشتيت الكرات وإضاعة الوقت بصورة متكررة، معتبرًا أن الأداء كان بعيدًا تمامًا عن فلسفة النادي وتاريخه المعروف بالكرة الهجومية.

"دخلوا النهائي بغرور"

ولم يتوقف دوجاري عند الجانب الفني فقط، بل اتهم لاعبي آرسنال والجهاز الفني بالغرور قبل المباراة، قائلاً إن الفريق دخل النهائي بثقة مبالغ فيها، رغم عدم تقديم ما يكفي داخل أرض الملعب.

كما أبدى سعادته بخسارة الفريق، معتبرًا أن التتويج باللقب بهذا الأسلوب كان سيشكل "إساءة لكرة القدم" على حد وصفه.

رسالة قاسية لأرتيتا ولاعبيه

واختتم دوجاري تصريحاته بالتأكيد على أن آرسنال سيدفع ثمن الطريقة التي خاض بها النهائي، مشيرًا إلى أن الفريق سيشعر بالندم لفترة طويلة لأنه لم يحاول فرض أسلوبه أو اللعب بشجاعة أكبر.