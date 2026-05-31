افتخروا بهذا الفريق.. النني يدعم أرسنال بعد خسارة نهائي دوري الأبطال

وجه محمد النني لاعب منتخب مصر السابق رسالة الي لاعبي الارسنال بعد الهزيمة امام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي اكس :" معجبي أرسنال المحبوبون.. لا تُحزنوا كثيرًا.. كونوا فخورين بهذا الفريق وبكل ما حققوه. استمروا في الإيمان بهم وادعموهم كما تفعلون دائمًا. نحن نسير في الطريق الصحيح. أنا سعيد جدًا لأنني عشت هذا المباراة من المدرجات مع عائلة أرسنال لأول مرة ❤️ شكرًا لكم على الترحيب الرائع وكل الحب. لقد جعلتموني أشعر بأنني حقًا واحد منكم، العام القادم سيكون زمننا. أحبكم يا جنرالز.



توج باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت.