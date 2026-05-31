اجتماع دفاعي ثلاثي في سنغافورة يعيد تأكيد الشراكة الأمنية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية
السعودية: استئناف إصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من اليوم عبر تطبيق نسك
عمر بطيشة: الإذاعة المصرية صنعت أجيالًا وأسهمت في تشكيل وعي المستمع
مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ
سموتريتش يتوعد لبنان: مقابل كل مسيرة يجب إسقاط 10 مبانٍ في بيروت
الاحتلال يواصل الاستفزاز.. إسرائيل ترفع علمها على قلعة الشقيف في جنوب لبنان
الصحة تطلق «مسار حديثي الولادة» غدا.. وتؤكد استمرار تقديم الخدمات بكامل طاقتها
الزراعة: "متبقيات المبيدات" يستقبل ويحلل أكثر من 2500 عينة خلال إجازة عيد الأضحى
المسجد النبوي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج
عاصفة عنيفة تضرب غرب أستراليا وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان
الرئيس الإيراني: مواجهة تحديات البلاد لا تتم من موقع المتفرج بل بحضور فعال
تصعيد إسرائيلي يستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان
أخبار العالم

رئيس وزراء التشيك: نواجه صعوبة في بلوغ هدف الناتو للإنفاق الدفاعي 2026

أ ش أ

 قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ، إن بلاده قد تواجه صعوبة في بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ 2014.

وأوضح بابيش - في مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية - إن بلاده تعاني من عجز في الميزانية وتضمين بعض المشروعات غير العسكرية ضمن الإنفاق الدفاعي، لكنه شدد على أن حكومته ستبذل جهودها للالتزام بالإنفاق الدفاعي في المستقبل.

وأشار إلى أن حكومته - وهي ائتلاف من ثلاثة أحزاب قومية متشككة في الاتحاد الأوروبي - تعاني من عجز في الميزانية نتيجة للإسراف الذي مارسه سلفه المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الحكومة أعلنت في فبراير الماضي أعلنت عن مسودة ميزانية دفاعية بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن هذه النسبة تشمل طريقًا سريعًا يربط العاصمة التشيكية بالحدود البولندية، موضحا أنه رغم أهميته الاستراتيجية، فمن غير المرجح أن يُحتسب هذا الطريق السريع ضمن الإنفاق الدفاعي الأساسي وفقًا لمعايير الناتو.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون جمهورية التشيك من بين الدول القليلة الأعضاء في الناتو التي لن تحقق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2%.

وأكد رئيس الوزراء أن براغ ملتزمة بتحقيق هدف الناتو الجديد للإنفاق الدفاعي، وهو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035.. لكنه قال إن على الحلف التركيز أكثر على تحسين القدرات بدلًا من التركيز على أهداف الإنفاق، التي يسهل التلاعب بها.

وقال: "إذا اقتصر حديثنا على النسب المئوية، فلا أدري كيف سيساهم ذلك فعلاً في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا".

وأكد بابيش أن الحلفاء يجب أن يطمئنوا لتركيزه على الدفاع خلال ولايتيه السابقتين من 2014 إلى 2021، ففي ذلك الوقت، تضاعف الإنفاق الدفاعي، مع التركيز على الدفاع الجوي وتحديث لواء المدرعات الثقيلة في الجيش التشيكي.

وفي المقابلة، انتقد الزعيم التشيكي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشدة لدفعها الاقتصاد الأوروبي نحو الهاوية من خلال مساعيها لإزالة الكربون.

وقال: "ربما يسير الاتحاد الأوروبي الآن على نفس طريق نهاية الإمبراطورية الرومانية".

ووفقا للصحيفة، يتوقع القادة الأوروبيون الذين تتخلف بلدانهم عن الركب في الإنفاق الدفاعي مواجهة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، خشيةً من تبادل الاتهامات بشأن مستويات الإنفاق.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي إنه يتمتع "بميزة" كونه أحد آخر قادة المنطقة الذين أعلنوا دعمهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا :" أنا من مؤيدي ترامب.. التقيت به خمس مرات، وتعرضت لانتقادات من آخرين، لكن ينبغي أن يكون لنا ميزة".

