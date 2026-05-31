قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: حصول بعثة الحج المصرية على الدرع الفضي لـ«لبّيتم» يعكس كفاءة التنظيم والخدمات

"إعلامي مجلس الوزراء" يشيد بفوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز
"إعلامي مجلس الوزراء" يشيد بفوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز
أ ش أ

أشاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتتويج بعثة الحج المصرية تحت إشراف وزارة الداخلية، بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك في فئة مكاتب شؤون الحج.

وأكد المركز أن فوز البعثة بالجائزة يعكس حجم الجهود التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة - التضامن - السياحة) في خدمة الحجاج، إلى جانب التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء هذه البعثات، في تلبية جميع احتياجات الحجاج، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الإرشادي لتوعية الحجاج بأهم الضوابط الخاصة بمناسك الحج، بما يجسد الصورة الحضارية لمصر.

وفي هذا السياق، أوضح المركز الإعلامي أن التتويج جاء نتيجة التزام البعثة بالجدول الزمني لكافة مراحل البرنامج؛ حيث التزمت البعثة بكافة التعاقدات على مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك حجز المخيمات بمشعري عرفات ومنى، وتوفير وسائل النقل والإعاشة، وإصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الجهود شملت الالتزام بتدريب العاملين بالبعثة وقادة المجموعات وفق الحقيبة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، فضلًا عن تنفيذ خطة توعوية متكاملة للحجاج بكافة مراحل رحلة الحج.

وفي سياق متصل، أجرت فرق التقييم الخاصة بالجائزة، زيارة ميدانية لمقر البعثة للاطلاع على استراتيجية العمل به، وتفقدت مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية بالقرب من الحرم المكي الشريف، والمخيمات بمشعري عرفات ومنى، كما التقت بالحجاج المصريين لتقييم الخدمات المقدمة لهم؛ حيث رصدت حالة من الرضا والإشادة بالخدمات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جائزة "لبّيتم" بهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات للتطلع إلى التميز في تقديم الخدمات؛ لخلق رحلة روحانية تفوق تطلعات ضيف الرحمن.


 

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الداخلية الدرع الفضي لجائزة مكاتب شؤون الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

أرشيفية

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

بالصور

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ضبط 15 مخبزًا بلديًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد