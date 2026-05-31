الوزراء: حصول بعثة الحج المصرية على الدرع الفضي لـ«لبّيتم» يعكس كفاءة التنظيم والخدمات

أشاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتتويج بعثة الحج المصرية تحت إشراف وزارة الداخلية، بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك في فئة مكاتب شؤون الحج.

وأكد المركز أن فوز البعثة بالجائزة يعكس حجم الجهود التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة - التضامن - السياحة) في خدمة الحجاج، إلى جانب التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء هذه البعثات، في تلبية جميع احتياجات الحجاج، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الإرشادي لتوعية الحجاج بأهم الضوابط الخاصة بمناسك الحج، بما يجسد الصورة الحضارية لمصر.

وفي هذا السياق، أوضح المركز الإعلامي أن التتويج جاء نتيجة التزام البعثة بالجدول الزمني لكافة مراحل البرنامج؛ حيث التزمت البعثة بكافة التعاقدات على مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك حجز المخيمات بمشعري عرفات ومنى، وتوفير وسائل النقل والإعاشة، وإصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الجهود شملت الالتزام بتدريب العاملين بالبعثة وقادة المجموعات وفق الحقيبة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، فضلًا عن تنفيذ خطة توعوية متكاملة للحجاج بكافة مراحل رحلة الحج.

وفي سياق متصل، أجرت فرق التقييم الخاصة بالجائزة، زيارة ميدانية لمقر البعثة للاطلاع على استراتيجية العمل به، وتفقدت مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية بالقرب من الحرم المكي الشريف، والمخيمات بمشعري عرفات ومنى، كما التقت بالحجاج المصريين لتقييم الخدمات المقدمة لهم؛ حيث رصدت حالة من الرضا والإشادة بالخدمات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جائزة "لبّيتم" بهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات للتطلع إلى التميز في تقديم الخدمات؛ لخلق رحلة روحانية تفوق تطلعات ضيف الرحمن.



