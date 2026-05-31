الأهلي يواجه بطل ليبيا على برونزية الدوري الأفريقي لكرة السلة

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني القبرصي لينوس جافريال، مع نظيره أهلي بني غازي الليبي، في مواجهة قوية على برونزية الدوري الأفريقي “BAL”، المقام بالعاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 22 وحتى 31 مايو الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأهلي بني غازي الليبي بالدوري الأفريقي لكرة السلة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها على قناة أون سبورت Plus كما ستذيعها قناة نسمة التونسية.

وكان الأهلي قد خسر أمام تايجرز الرواندي بنتيجة 97-106 في الدور قبل النهائي، فيما تلقى أهلي بني غازي الليبي خسارة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 88-94.

قائمة رجال سلة الأهلي في نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة

وضمت قائمة الأهلي في البطولة القارية كلًا من: "إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا "بيبو"، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، نوني أوموت، يوسف الغايش، عمرو زهران، وإبراهيم زهران "بيبو".

مشوار الأهلي في الدوري الأفريقي لكرة السلة

وخاض الأهلي مشوارًا قويًا في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات، حيث بدأ البطولة بخسارة صعبة أمام الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويحقق أربعة انتصارات متتالية.

وفاز الأهلي على فيلا دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72، ثم تغلب على ماكتاون فلايرز النيجيري بنتيجة 89-80، قبل الفوز على جي سي كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65، ثم اختتم مشواره في التصفيات بالفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71.

ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصحراء، برصيد أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.