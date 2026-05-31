قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس القادم
بعد نجاح «غرام في الكرنك».. كيف تحافظ العروض المستلهمة من التراث المصري على الهوية الثقافية؟
أستراليا تشتري ثلاث غواصات أمريكية مستعملة ضمن تعديل على اتفاقية أوكوس
تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا 2026 بعد تتويج باريس باللقب
رباعي التحكيم المصري يغادر القاهرة للمشاركة في كأس العالم
الفلفل فوق الـ 40 والطماطم تحت الـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق
اجتماع دفاعي ثلاثي في سنغافورة يعيد تأكيد الشراكة الأمنية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية
السعودية: استئناف إصدار تأشيرات العمرة اعتبارا من اليوم عبر تطبيق نسك
عمر بطيشة: الإذاعة المصرية صنعت أجيالًا وأسهمت في تشكيل وعي المستمع
مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ
سموتريتش يتوعد لبنان: مقابل كل مسيرة يجب إسقاط 10 مبانٍ في بيروت
الاحتلال يواصل الاستفزاز.. إسرائيل ترفع علمها على قلعة الشقيف في جنوب لبنان| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داروين نونيز على رادار برشلونة.. والهلال يقترب من حسم مصيره

نونيز
نونيز
إسراء أشرف

بات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، ضمن الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل بحث النادي الكتالوني عن تدعيمات هجومية استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اسم نونيز ظهر خلال الاتصالات الجارية بين برشلونة والهلال بشأن بعض الملفات المشتركة، من بينها مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، دون الكشف عن الطرف الذي طرح فكرة انتقال المهاجم الأوروجوياني.

ويبدو أن مستقبل نونيز مع الهلال يقترب من نهايته، بعدما تراجع دوره بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي، خاصة عقب التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما أدى إلى خروجه من القائمة المحلية للفريق بسبب قيود عدد اللاعبين الأجانب.

وأشارت التقارير، إلى وجود توجه لإنهاء العلاقة بين اللاعب والنادي بشكل ودي، الأمر الذي قد يمنح نونيز فرصة الرحيل مجانًا والعودة إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم المهاجم الأوروجوياني ، إلى الهلال قادمًا من ليفربول في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، وسط آمال بأن يستعيد مستواه المعروف ويقود هجوم الفريق، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه بالشكل المتوقع.

ورغم مشاركاته في عدد من البطولات المحلية والقارية وتقديمه بعض اللمحات الإيجابية، فإن التغييرات التي طرأت على قائمة الهلال، بعد وصول بنزيما، قلصت فرصه بشكل كبير وأبعدته عن المشهد المحلي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه نونيز لاستعادة مكانه الأساسي والعودة للمنافسة في أوروبا، يواصل برشلونة دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز خطه الأمامي، خاصة مع استمرار الصعوبات المالية التي تفرض على النادي البحث عن صفقات منخفضة التكلفة.

ورغم أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز لا يزال الهدف الأول لبرشلونة في مركز المهاجم، فإن إمكانية التعاقد مع نونيز تبقى مطروحة بقوة، خصوصًا إذا أصبح متاحًا في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي.

دراوين نونيز نونيز الهلال الهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

عمر مرموش

عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

ترشيحاتنا

نونيز

داروين نونيز على رادار برشلونة.. والهلال يقترب من حسم مصيره

باريس سان جيرمان

موعد مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا

فخري لاكاي

سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد فخري لاكاي

بالصور

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ضبط 15 مخبزًا بلديًا مخالفًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

بعد نجاح حفله بالأردن.. إيهاب توفيق يحيي حفلات عيد الأضحى

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بنطلون مثير.. ميريهان حسين تلفت الانتباه فى أحدث ظهور لها

ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها
ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها
ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد