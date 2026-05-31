داروين نونيز على رادار برشلونة.. والهلال يقترب من حسم مصيره

بات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، ضمن الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل بحث النادي الكتالوني عن تدعيمات هجومية استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اسم نونيز ظهر خلال الاتصالات الجارية بين برشلونة والهلال بشأن بعض الملفات المشتركة، من بينها مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، دون الكشف عن الطرف الذي طرح فكرة انتقال المهاجم الأوروجوياني.

ويبدو أن مستقبل نونيز مع الهلال يقترب من نهايته، بعدما تراجع دوره بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي، خاصة عقب التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما أدى إلى خروجه من القائمة المحلية للفريق بسبب قيود عدد اللاعبين الأجانب.

وأشارت التقارير، إلى وجود توجه لإنهاء العلاقة بين اللاعب والنادي بشكل ودي، الأمر الذي قد يمنح نونيز فرصة الرحيل مجانًا والعودة إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم المهاجم الأوروجوياني ، إلى الهلال قادمًا من ليفربول في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 53 مليون يورو، وسط آمال بأن يستعيد مستواه المعروف ويقود هجوم الفريق، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه بالشكل المتوقع.

ورغم مشاركاته في عدد من البطولات المحلية والقارية وتقديمه بعض اللمحات الإيجابية، فإن التغييرات التي طرأت على قائمة الهلال، بعد وصول بنزيما، قلصت فرصه بشكل كبير وأبعدته عن المشهد المحلي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه نونيز لاستعادة مكانه الأساسي والعودة للمنافسة في أوروبا، يواصل برشلونة دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز خطه الأمامي، خاصة مع استمرار الصعوبات المالية التي تفرض على النادي البحث عن صفقات منخفضة التكلفة.

ورغم أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز لا يزال الهدف الأول لبرشلونة في مركز المهاجم، فإن إمكانية التعاقد مع نونيز تبقى مطروحة بقوة، خصوصًا إذا أصبح متاحًا في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي.