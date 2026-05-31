بعد نجاح حفله بالأردن.. إيهاب توفيق يحيي حفلات عيد الأضحى

أحيا النجم إيهاب توفيق واحدة من أقوى حفلات عيد الأضحى في مدينتي أمس السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

وافتتح إيهاب توفيق ، الحفل وسط استقبال حافل من الحضور، وقدم خلال الأمسية باقة من أشهر أغنياته ومنها "الله عليك يا سيدي" و"يا سلام" و"عامل عاملة" و"داني"، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معه طوال الحفل.

وشهد الحفل حضور المنتج تامر عبد المنعم، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح الأمسية والتنظيم المميز للحفل.

أعمال إيهاب توفيق

وطرح النجم إيهاب توفيق ، مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان "صحبة كدابة"، وهي من ألحان خالد البشبيشي وتوزيع طارق حسيب، كما شهد الكليب الخاص بالأغنية تجربة جديدة في مسيرته الفنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة.

جدير بالذكر أن إيهاب توفيق كان قد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً ناجحاً في العاصمة الأردنية عمّان خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل كبير من الجمهور، في واحدة من أبرز السهرات الغنائية التي شهدتها الأردن خلال موسم العيد.