وصول إيهاب توفيق وقمر وعبد الباقي لجنازة هاني شاكر

وصل كل من الفنان حلمي عبد الباقي والفنان مصطفي قمر والفنان إيهاب توفيق، إلى مسجد أبو شقة بأكتوبر، لتوديع جثمان الفنان هاني شاكر، والمشاركة في صلاة الجنازة.

ويُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا»