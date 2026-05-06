براءة فضل شاكر في قضية محاولة اغتيال مسؤول بالفصائل اللبنانية بصيدا

قضت محكمة بيروت، ببراءة الفنان القدير فضل شاكر في قضية محاولة اغتيال مسؤول بالفصائل اللبنانية في صيدا.

وأكدت مصادر لبنانية أن فضل شاكر سيظل محبوسا على ذمة عدة قضايا أخرى لحين الفصل فيها.

فضل شاكر يسلم نفسه

وكان أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي بتاريخ 5 أكتوبر 2025، أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مديرية المخابرات، بعد سنوات من كونه مطلوبًا على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.

وسلم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني فى الجنوب ، عند مخيم عين الحلوة فى بيروت المكان الذى يقيم فيه ، وذلك بعد جدال استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني.