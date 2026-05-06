الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بكاء لبلبة عقب وصولها لتوديع جثمان هاني شاكر

لبلبة
لبلبة

وصلت الفنانة القديرة لبلبة، والإعلامية هالة سرحان، الي المسجد، لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر. 

وظهرت الفنانة القديرة لبلبة في حالة إنهيار وبكاء شديد ، عقب وصولها الي المسجد. 

وظهرت لافتات حب ووداع لهاني شاكر إستعدادا لوصول جثمانه لأداء صلاة الجنازة عليه، مكتوب عليها، صوت عاشق في القلوب.

ويُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:
    •    فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.
    •    فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.
    •    فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.
    •    والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:
    •    مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.
    •    مسرحية «مصر بلدنا»

الفنان هاني شاكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

