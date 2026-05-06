ماجدة خير الله تشيد بمسلسل «اللعبة».. تفاصيل

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل “اللعبة”، الذي يعرض حاليًا على منصة “شاهد”.

وقالت ماجدة خير الله، عبر موقع “فيسبوك”: “علاقة ماظو (هشام ماجد) بابنه العاق كريم، من أكثر العلاقات طرافة في كل مواسم مسلسل اللعبة، الأب الفلتان والابن المتفوق دراسيا، الذي يقاوم رغبات والده في تحريضه علي الاستهتار بالعلم والدراسة، علاقة كان من الممكن أن ينتج عنها المزيد من الضحك”.

وأضافت: “ولكن في الموسم الخامس يتقلص دور كريم العاق جدا، حتى أنه لم يظهر إلا في حلقة أو اثنتين في البداية، وتزداد الأحداث سخونة وطرافة، خاصة بعد الحلقة العاشرة”.

وتابعت: “مسلسل اللعبة لا يزال الحدث الفني الذي يطري على القلوب وسط خضم الأحداث المربكة السخيفة التي تحيط بنا من كل جانب”.