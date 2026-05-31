كلمات وألحان محمد عز.. نغم جبر تطرح “وعدي”

طرحت المطربة نغم جبر أغنية جديدة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حملت عنوان "وعدي" من كلمات وألحان الفنان محمد عز وتوزيع محمد سامي.

وأغنية "وعدي" تم طرحها علي طريقة الفيديو كليب باستخدام الذكاء الاصطناعي وحققت انتشارا واسعا عقب طرحها مباشرة.

وتعكف نغم حاليا علي تسجيل اغنية جديدة من المقرر ان تطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تستعد لمجموعة من الحفلات الصيفية في أماكن مختلفة بين القاهرة والساحل الشمالي.

وكانت اخر أعمال نغم اغنية "بنت اصيلة" وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مواقع التواصل الاجتماعي.