خبير أمراض معدية يحذر: الحمى بعد السفر من مناطق تفشي الإيبولا تستدعي التدخل الفوري

قال الدكتور حازم غنيم، الأستاذ المشارك بقسم الأمراض المعدية والمناعة بكلية الطب في أوهايو بالولايات المتحدة، إن فيروس إيبولا يُعد من أخطر الفيروسات المعروفة، لكنه لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات التنفسية، موضحًا أن انتقال العدوى يحدث غالبًا عبر المخالطة المباشرة للمصاب أو ملامسة سوائل الجسم الملوثة.

وأضاف “غنيم” ، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن خطورة الفيروس لا تكمن في سرعة انتشاره، وإنما في المضاعفات الشديدة التي يسببها، مثل اضطرابات الجهاز المناعي، والنزيف، والجفاف الحاد، ما قد يؤدي إلى الوفاة حال تأخر التشخيص أو التدخل الطبي.

وأشار إلى أن أعراض المرض في بدايته تتشابه مع الإنفلونزا، مثل الحمى والإرهاق وآلام الجسم، ما يجعل تتبع تاريخ السفر والاختلاط أمرًا ضروريًا، خاصة للقادمين من مناطق تشهد تفشيًا للفيروس.

وشدد على أن الوقاية تظل العامل الأهم في مواجهة إيبولا، من خلال الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية، وتجنب مخالطة المصابين، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض تظهر بعد العودة من مناطق ينتشر بها المرض.