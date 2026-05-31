أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أن الحديث المتزايد عن فيروس إيبولا خلال الفترة الأخيرة لا ينبغي أن يثير حالة من الفزع بين المواطنين، مشددًا على أهمية التعامل مع المعلومات الصحية وفق الحقائق العلمية بعيدًا عن الشائعات أو المبالغات.

آليات الانتقال وسرعة الانتشار

وأوضح حسني أن فيروس إيبولا يختلف بصورة كبيرة عن فيروس كورونا من حيث آليات الانتقال وسرعة الانتشار، لافتًا إلى أن العدوى لا تنتقل عبر الهواء أو الرذاذ التنفسي، وإنما تتطلب مخالطة مباشرة للمصاب أو التعرض لسوائل الجسم الملوثة، وهو ما يقلل بشكل كبير من فرص انتشاره على نطاق واسع.

الوعي الصحي لدى المواطنين

وأشار إلى أن التجارب السابقة التي مر بها العالم مع الأوبئة المختلفة، وعلى رأسها جائحة كورونا، ساهمت في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والجهات المختصة، ما جعل التعامل مع أي تهديدات وبائية جديدة أكثر احترافية وسرعة من ذي قبل.

الموقف الوبائي العالمي

وأضاف أن السلطات الصحية المصرية تتابع الموقف الوبائي العالمي بشكل مستمر، خاصة في المناطق التي سجلت إصابات بالفيروس، مع تطبيق إجراءات رقابية واحترازية دقيقة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها ومنع انتقال العدوى.

المنظومة الصحية في مصر

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن المنظومة الصحية في مصر تمتلك خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة تمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الصحية، مشيرًا إلى أن هناك جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات وفق المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة دوليًا.

الالتزام بالإرشادات الصحية

وشدد حسني على أن الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات الصحية يظلان من أهم أدوات الوقاية، مؤكدًا أن متابعة المعلومات من المصادر الرسمية المختصة هي السبيل الأمثل لتجنب الشائعات والحفاظ على الصحة العامة.

مراقبة التطورات العالمية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق، وأن الجهات الصحية تواصل مراقبة التطورات العالمية أولًا بأول، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع أي مستجدات صحية محتملة.