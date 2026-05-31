قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم
ترامب: كنت عازمًا على ضرب إيران ثم تراجعت.. ويجب ألا يحصلوا على النووي
تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا
عقد امتحان البرمجة العملي “الفرصة الثانية”لأولى ثانوي ..الثلاثاء والإربعاء
ثابت منذ قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار اليوم
محمود البنا يكشف عن الثنائي الأفضل تحكيميًا هذا الموسم في الدوري
تامر حسني بعد نجاح حفله الأخير: فخور إني قدمت نقلة نوعية جديدة
أحيل للمرشد الإيراني.. نيويورك تايمز: ترامب شدّد شروط الإطار المحتمل لـ «اتفاق» مع إيران
«عايزة أغنية من ألحانك» .. مي فاروق ترد على استغاثة نادر نور
هل ترديد أذكار الصباح بعد خروج وقتها يضيع ثوابها؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا

فيروس إيبولا
فيروس إيبولا
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أن الحديث المتزايد عن فيروس إيبولا خلال الفترة الأخيرة لا ينبغي أن يثير حالة من الفزع بين المواطنين، مشددًا على أهمية التعامل مع المعلومات الصحية وفق الحقائق العلمية بعيدًا عن الشائعات أو المبالغات.

آليات الانتقال وسرعة الانتشار

وأوضح حسني أن فيروس إيبولا يختلف بصورة كبيرة عن فيروس كورونا من حيث آليات الانتقال وسرعة الانتشار، لافتًا إلى أن العدوى لا تنتقل عبر الهواء أو الرذاذ التنفسي، وإنما تتطلب مخالطة مباشرة للمصاب أو التعرض لسوائل الجسم الملوثة، وهو ما يقلل بشكل كبير من فرص انتشاره على نطاق واسع.

الوعي الصحي لدى المواطنين

وأشار إلى أن التجارب السابقة التي مر بها العالم مع الأوبئة المختلفة، وعلى رأسها جائحة كورونا، ساهمت في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والجهات المختصة، ما جعل التعامل مع أي تهديدات وبائية جديدة أكثر احترافية وسرعة من ذي قبل.

الموقف الوبائي العالمي

وأضاف أن السلطات الصحية المصرية تتابع الموقف الوبائي العالمي بشكل مستمر، خاصة في المناطق التي سجلت إصابات بالفيروس، مع تطبيق إجراءات رقابية واحترازية دقيقة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها ومنع انتقال العدوى.

المنظومة الصحية في مصر 

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن المنظومة الصحية في مصر تمتلك خبرات متراكمة وإمكانات كبيرة تمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الصحية، مشيرًا إلى أن هناك جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات وفق المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة دوليًا.

الالتزام بالإرشادات الصحية

وشدد حسني على أن الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات الصحية يظلان من أهم أدوات الوقاية، مؤكدًا أن متابعة المعلومات من المصادر الرسمية المختصة هي السبيل الأمثل لتجنب الشائعات والحفاظ على الصحة العامة.

مراقبة التطورات العالمية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق، وأن الجهات الصحية تواصل مراقبة التطورات العالمية أولًا بأول، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع أي مستجدات صحية محتملة.

إيبولا فيروس كورونا فيروس إيبولا الفيروسات الأمراض الصدرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الزمالك

تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

محمد صلاح

فرج عامر: محمد صلاح قد يراجع قرار الرحيل عن ليفربول بعد إقالة أرني سلوت

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في ختام احتفالات الأزهر بموسم الحج وعيد الأضحى: التقوى غاية العبادات وثمرة الطاعات

صلاة الجماعة

ما ضوابط تصحيح القراءة للإمام في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

جانب من الجولة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بالفسطاط

بالصور

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد