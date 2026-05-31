قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عُطل مُفاجئ يضرب منصة «Apple Music» ويحرم ملايين المستخدمين من بث الموسيقى عالميًا
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بتوقيت القاهرة
ضياء السيد: منتخب مصر سيتأهل مع بلجيكا.. وعبد المنعم لن يكون أساسيًا في كأس العالم
ترامب: كنت عازمًا على ضرب إيران ثم تراجعت.. ويجب ألا يحصلوا على النووي
تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
أستاذ أمراض صدرية يبعث برسالة طمأنة: إيبولا تحت السيطرة عالميًا ولا ينتشر بنفس سرعة كورونا
عقد امتحان البرمجة العملي “الفرصة الثانية”لأولى ثانوي ..الثلاثاء والإربعاء
ثابت منذ قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار اليوم
محمود البنا يكشف عن الثنائي الأفضل تحكيميًا هذا الموسم في الدوري
تامر حسني بعد نجاح حفله الأخير: فخور إني قدمت نقلة نوعية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عُطل مُفاجئ يضرب منصة «Apple Music» ويحرم ملايين المستخدمين من بث الموسيقى عالميًا

Apple Music
Apple Music
احمد الشريف

توقفت منصة بث الموسيقى الشهيرة “أبل ميوزك” «Apple Music» عن العمل بشكل مُفاجئ، مما تسبب في حرمان ملايين المشتركين من الوصول إلى حساباتهم واستماع المقاطع الصوتية.

 وأكد تقرير عاجل نشره موقع "9to5Mac" العالمي المتخصص في متابعة منظومة أبل، رصد انهيار برمي كامل في خوادم الخدمة التابعة للشركة الأمريكية داخل عدة دول، مما أدى إلى توقف التطبيق اللحظي عن الاستجابة لعام 2026.

شكاوى جماعية تفضح تذبذب الإشارة وانقطاع الخدمة

رصدت منصات تتبع الأعطال الرقمية مثل "داون ديتكتور" قفزة هائلة في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا رسائل خطأ تفيد بفشل الاتصال بالشبكة المحلية؛ وأوضح التقرير الفني أن العطل البرمجي لم يقتصر على هواتف الآيفون فقط، بل امتد ليشمل الحواسب الشخصية والشاشات الذكية وساعات أبل المتصلة بالإنترنت، حيث عجز المشتركون عن تشغيل قوائم الأغاني المحفوظة أو الوصول إلى البث المباشر للمحطات الإذاعية.

ارتباك في خوادم أبل السحابية يؤثر على الأنظمة

أرجعت مصادر تقنية داخل مجتمعات المطورين الأزمة الحالية إلى وجود مشكلات تشغيلية معقدة في مراكز البيانات والبنية السحابية الأساسية التي تديرها أبل لعام 2026؛ وتسبب هذا الارتباك العتادي في إحداث بطء شديد في عملية التحقق من الهويات الرقمية والاشتراكات السنوية للمستخدمين، وسط تقارير تشير إلى تأثر بعض الخدمات الفرعية المرتبطة بالمنصة مثل برمجيات مشاركة الصوت العائلي ومزامنة الملفات.

تأثر قطاع عريض من مستخدمي أبل بمصر والشرق الأوسط

امتدت آثار الانقطاع المفاجئ لتطال قطاعاً واسعاً من الجمهور والمحترفين في السوق المصرية والوطن العربي من اعتمادي الخدمة الترفيهية.

ويحاول فريق الدعم الفني لشركة أبل حالياً عزل الخوادم المتضررة وإعادة توجيه تدفق البيانات بشكل مؤقت عبر مسارات بديلة، في محاولة برمجية عاجلة لاحتواء الأزمة وإعادة كفاءة التبريد والاستقرار التشغيلي للمنصة قبل تفاقم موجة الاستياء العام.

ويبرهن التعطل الواسع لمنصة "أبل ميوزك" على أن الاعتماد الكامل على الخدمات السحابية ومصادر البث اللحظي يظل محفوفاً بالمخاطر التقنية حتى بالنسبة لأكبر قلاع التكنولوجيا؛ ومع استمرار مساعي مهندسي أبل لإصلاح العطل لعام 2026.

تترقب الأوساط الرقمية صدور بيان رسمي يكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار، لتبقى اعتمادية المنصات واستقرار الشبكات هما التحدي الأكبر لصناعة الترفيه الرقمي.

Apple Music Apple أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

الاب والطفل

طليقته حرمته من ابنه في العيد.. أب يتسلق سلما خشبيا لرؤية طفله من الشباك| صور

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الزمالك

تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

سلوت

جيمي كاراجر يعلّق على إقالة آرني سلوت من تدريب ليفربول

ترشيحاتنا

جوجل

«جوجل» تطلق رسمياً نموذج الذكاء الاصطناعي «Gemini Spark Ultra» في أمريكا

أيسر

«أيسر» تخطط لدعم نظام «لينكس» في جهاز الألعاب المحمول «Nitro Blaze Link»

مايكروسوفت

تحالف سري بين «نفيديا» و«ماكروسوفت» لتطوير مُعالجات ثورية تُدمّر احتكار «إنتل»

بالصور

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد