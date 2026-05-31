عُطل مُفاجئ يضرب منصة «Apple Music» ويحرم ملايين المستخدمين من بث الموسيقى عالميًا

توقفت منصة بث الموسيقى الشهيرة “أبل ميوزك” «Apple Music» عن العمل بشكل مُفاجئ، مما تسبب في حرمان ملايين المشتركين من الوصول إلى حساباتهم واستماع المقاطع الصوتية.

وأكد تقرير عاجل نشره موقع "9to5Mac" العالمي المتخصص في متابعة منظومة أبل، رصد انهيار برمي كامل في خوادم الخدمة التابعة للشركة الأمريكية داخل عدة دول، مما أدى إلى توقف التطبيق اللحظي عن الاستجابة لعام 2026.

شكاوى جماعية تفضح تذبذب الإشارة وانقطاع الخدمة

رصدت منصات تتبع الأعطال الرقمية مثل "داون ديتكتور" قفزة هائلة في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا رسائل خطأ تفيد بفشل الاتصال بالشبكة المحلية؛ وأوضح التقرير الفني أن العطل البرمجي لم يقتصر على هواتف الآيفون فقط، بل امتد ليشمل الحواسب الشخصية والشاشات الذكية وساعات أبل المتصلة بالإنترنت، حيث عجز المشتركون عن تشغيل قوائم الأغاني المحفوظة أو الوصول إلى البث المباشر للمحطات الإذاعية.

ارتباك في خوادم أبل السحابية يؤثر على الأنظمة

أرجعت مصادر تقنية داخل مجتمعات المطورين الأزمة الحالية إلى وجود مشكلات تشغيلية معقدة في مراكز البيانات والبنية السحابية الأساسية التي تديرها أبل لعام 2026؛ وتسبب هذا الارتباك العتادي في إحداث بطء شديد في عملية التحقق من الهويات الرقمية والاشتراكات السنوية للمستخدمين، وسط تقارير تشير إلى تأثر بعض الخدمات الفرعية المرتبطة بالمنصة مثل برمجيات مشاركة الصوت العائلي ومزامنة الملفات.

تأثر قطاع عريض من مستخدمي أبل بمصر والشرق الأوسط

امتدت آثار الانقطاع المفاجئ لتطال قطاعاً واسعاً من الجمهور والمحترفين في السوق المصرية والوطن العربي من اعتمادي الخدمة الترفيهية.

ويحاول فريق الدعم الفني لشركة أبل حالياً عزل الخوادم المتضررة وإعادة توجيه تدفق البيانات بشكل مؤقت عبر مسارات بديلة، في محاولة برمجية عاجلة لاحتواء الأزمة وإعادة كفاءة التبريد والاستقرار التشغيلي للمنصة قبل تفاقم موجة الاستياء العام.

ويبرهن التعطل الواسع لمنصة "أبل ميوزك" على أن الاعتماد الكامل على الخدمات السحابية ومصادر البث اللحظي يظل محفوفاً بالمخاطر التقنية حتى بالنسبة لأكبر قلاع التكنولوجيا؛ ومع استمرار مساعي مهندسي أبل لإصلاح العطل لعام 2026.

تترقب الأوساط الرقمية صدور بيان رسمي يكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار، لتبقى اعتمادية المنصات واستقرار الشبكات هما التحدي الأكبر لصناعة الترفيه الرقمي.