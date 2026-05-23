تسريبات تكشف اختبار أبل لتصميم ثوري في هاتف آيفون 20

بدأت شركة أبل الأمريكية اختبار مراحل هندسية متقدمة لتصميم ثوري مرتقب لسلسلة هواتف "آيفون 20" (iPhone 20)، والذي يحمل تحولاً جذرياً في الهوية البصرية المعتادة لأجهزة الشركة.

وأفادت تقارير تقنية مسربة من سلاسل الإمداد، بأن النموذج الاختباري الجديد يعتمد على شاشة منحنية بالكامل وممتدة بلا حواف فيزيائية، مما ينذر بموجة تصميم جديدة كلياً في سوق الهواتف الذكية قد تمتد سريعاً لتشمل هواتف أندرويد المنافسة.

شاشة فائقة الانحناء تلتف حول هيكل الآيفون

تستهدف أبل من خلال هذا التحول العتادي تقديم شاشة عرض من نوع "OLED" مرنة للغاية تحيط بجوانب الهاتف الأربعة لتلغي المظهر التقليدي للإطارات.

وتؤكد البيانات الهندسية المسربة أن الشركة نجحت في دمج المستشعرات الحيوية لبصمة الوجه "Face ID" والكاميرا الأمامية بالكامل تحت طبقة الزجاج المطورة.

مما يمنح المستخدم مساحة عرض صافية بنسبة 100%، مع الاعتماد على حواف لمسية ذكية بديلة للأزرار الميكانيكية الجانبية للصوت والطاقة.

ثورة في التصميم تمتد إلى معسكر أندرويد

تترقب كبرى قلاع تكنولوجيا الهواتف الذكية، وفي مقدمتها سامسونج وشاومي، هذه الخطوة الجريئة من أبل لإعادة صياغة خطوط إنتاج هواتفها الرائدة.

ويرى خبراء التقنية أن توجه أبل نحو الشاشات المنحنية بلا حواف سيجبر مصنعي أندرويد على تسريع وتيرة تطوير أجهزتهم لعام 2026، مما يشعل المنافسة مجدداً في قطاع التصميم البصري بعد سنوات من الركود التشابهي بين الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق.

هندسة برمجية خاصة لمنع اللمسات العشوائية

تطور أبل بالتزامن مع العتاد الجديد خوارزميات برمجية ذكية في نظام التشغيل "iOS" تعتمد على معالج "Apple Intelligence" لحظر اللمسات غير المقصودة على جوانب الشاشة.

وحرص المهندسون على تزويد النظام بميزة عزل ذكية تقرأ طريقة إمساك كف اليد بالهاتف لتتجاهل الضغط العشوائي أثناء الكتابة أو التصوير، مما يضمن سلاسة تشغيلية مطلقة للمستخدمين في مصر والعالم دون التأثير على سرعة أداء المعالجة المحلية للبطارية.

يبرهن اتجاه أبل لاختبار هاتف "آيفون 20" بشاشة منحنية بلا حواف على أن قادم السنوات سيمحو تماماً المفهوم التقليدي للهواتف الذكية المحمولة؛ ومع نضج هذه التقنيات الفريدة، ستنتقل تجربة الاستخدام اليومي إلى أبعاد سينمائية وتفاعلية غير مسبوقة، لتثبت أبل مجدداً قدرتها على قيادة شغف وهندسة صناعة الهواتف حول العالم.