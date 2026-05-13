طفرة في الذكاء الاصطناعي .. أبل تطلق تحديث "iOS 19.5" بميزات ثورية لهواتف آيفون

كشفت شركة أبل الستار عن حزمة من المميزات الجديدة والمطورة ضمن تحديثها الأخير "iOS 19.5"، والذي يركز بشكل أساسي على تعزيز قدرات الهواتف عبر دمج أعمق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تستهدف تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصاً وذكاءً تتواكب مع تطلعات مستخدمي أجهزة آيفون في عام 2026.

تطوير قدرات المساعد الشخصي "سيري"

استهدفت أبل من خلال التحديث الجديد ترقية المساعد الصوتي "سيري" (Siri) ليصبح أكثر قدرة على فهم السياقات المعقدة وتنفيذ المهام المتعددة داخل التطبيقات المختلفة دون حاجة لأوامر مباشرة.

وبات بإمكان النظام الآن التنبؤ باحتياجات المستخدم بناءً على عاداته اليومية، مثل جدولة الاجتماعات أو صياغة الرسائل المقترحة بنبرة صوتية تشبه أسلوب المستخدم، وهو ما يعكس رغبة الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الرقمية.

تحسينات جذرية في الأمان والخصوصية

تضمن نظام "iOS 19.5" تعزيزات أمنية غير مسبوقة، شملت تشفيراً متقدماً للبيانات المخزنة سحابياً، بالإضافة إلى ميزة "الدرع الرقمي" التي تعمل على رصد محاولات الاختراق اللحظية وتنبيه المستخدم قبل وقوع الضرر.

وحرصت أبل على تحسين واجهة تطبيق "الإعدادات" لتسهيل وصول المستخدمين إلى خيارات الخصوصية، مع إضافة وضعية جديدة تسمح بالتحكم الكامل في أذونات البيانات التي تصل إليها نماذج الذكاء الاصطناعي، لضمان أعلى مستويات السرية للمعلومات الشخصية.

دعم البطارية وكفاءة الأداء

يعتمد التحديث البرمجي الجديد على خوارزميات ذكية لإدارة الطاقة، مما يساعد في إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 15% عبر تحسين العمليات الخلفية للنظام.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن التحديث يوفر سلاسة فائقة في التنقل بين التطبيقات الثقيلة، خاصة في هواتف "آيفون 17" و"آيفون 18"، كما يدعم ميزات حصرية لتطبيق "الكاميرا" تتيح معالجة الصور السينمائية وتعديل الإضاءة بشكل احترافي فور التقاطها، مما يجعل من الهاتف استوديو تصوير متكامل في جيب المستخدم.

خاتمة

يمثل إطلاق "iOS 19.5" رسالة قوية من أبل تؤكد فيها ريادتها لسوق البرمجيات الذكية عالمياً، ومع وصول هذه الميزات للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط، ستبدأ حقبة جديدة من التفاعل بين الإنسان والآلة تجعل من "آيفون" الجهاز الأكثر ذكاءً وقدرة على فهم متطلبات العصر الرقمي.