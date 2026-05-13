قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم.. الحديد مستقر وارتفاع طفيف في الأسمنت
عقب ارتفاعه أمس.. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
انكسار الحرارة يضرب المحافظات.. وتحذير عاجل لسكان الصعيد
3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي
أستراليا تنضم إلى مهمة بريطانية فرنسية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إسرائيل تحتجز مسئولًا أمميًا رفيعًا في مطار «بن جوريون» بسبب زيارة سابقة إلى غزة
وسط تصاعد التوترات البحرية.. بريطانيا تعلن مشاركة مسيّرات ومقاتلات وسفن حربية لتأمين مضيق هرمز
حمادة عبداللطيف: أشجّع الأهلي في البطولات القارية.. والزمالك يحتاج للتوازن أمام اتحاد العاصمة
فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق
تقرير رسمي يكشف تفاصيل فيروس هانتا… كيف ينتقل وما مدى خطورته؟
الصين تؤكد استمرار دعم الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة وسط تحركات إقليمية للوساطة
مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طفرة في الذكاء الاصطناعي .. أبل تطلق تحديث "iOS 19.5" بميزات ثورية لهواتف آيفون

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت شركة أبل الستار عن حزمة من المميزات الجديدة والمطورة ضمن تحديثها الأخير "iOS 19.5"، والذي يركز بشكل أساسي على تعزيز قدرات الهواتف عبر دمج أعمق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تستهدف تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصاً وذكاءً تتواكب مع تطلعات مستخدمي أجهزة آيفون في عام 2026.

تطوير قدرات المساعد الشخصي "سيري"

استهدفت أبل من خلال التحديث الجديد ترقية المساعد الصوتي "سيري" (Siri) ليصبح أكثر قدرة على فهم السياقات المعقدة وتنفيذ المهام المتعددة داخل التطبيقات المختلفة دون حاجة لأوامر مباشرة. 

وبات بإمكان النظام الآن التنبؤ باحتياجات المستخدم بناءً على عاداته اليومية، مثل جدولة الاجتماعات أو صياغة الرسائل المقترحة بنبرة صوتية تشبه أسلوب المستخدم، وهو ما يعكس رغبة الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الرقمية.

تحسينات جذرية في الأمان والخصوصية

تضمن نظام "iOS 19.5" تعزيزات أمنية غير مسبوقة، شملت تشفيراً متقدماً للبيانات المخزنة سحابياً، بالإضافة إلى ميزة "الدرع الرقمي" التي تعمل على رصد محاولات الاختراق اللحظية وتنبيه المستخدم قبل وقوع الضرر. 

وحرصت أبل على تحسين واجهة تطبيق "الإعدادات" لتسهيل وصول المستخدمين إلى خيارات الخصوصية، مع إضافة وضعية جديدة تسمح بالتحكم الكامل في أذونات البيانات التي تصل إليها نماذج الذكاء الاصطناعي، لضمان أعلى مستويات السرية للمعلومات الشخصية.

 تحديث "iOS 19.5"

دعم البطارية وكفاءة الأداء

يعتمد التحديث البرمجي الجديد على خوارزميات ذكية لإدارة الطاقة، مما يساعد في إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 15% عبر تحسين العمليات الخلفية للنظام. 

وأظهرت الاختبارات الأولية أن التحديث يوفر سلاسة فائقة في التنقل بين التطبيقات الثقيلة، خاصة في هواتف "آيفون 17" و"آيفون 18"، كما يدعم ميزات حصرية لتطبيق "الكاميرا" تتيح معالجة الصور السينمائية وتعديل الإضاءة بشكل احترافي فور التقاطها، مما يجعل من الهاتف استوديو تصوير متكامل في جيب المستخدم.

خاتمة

يمثل إطلاق "iOS 19.5" رسالة قوية من أبل تؤكد فيها ريادتها لسوق البرمجيات الذكية عالمياً، ومع وصول هذه الميزات للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط، ستبدأ حقبة جديدة من التفاعل بين الإنسان والآلة تجعل من "آيفون" الجهاز الأكثر ذكاءً وقدرة على فهم متطلبات العصر الرقمي.

iOS 195 أبل تقنيات الذكاء الاصطناعي Siri سيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

الزمالك

لاعب الزمالك يفتح باب بيراميدز.. وخطة انتقال حر تتحرك

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تقاضي أمريكا دوليا بتهمة العدوان على منشآتها النووية

البنتاجون

البنتاجون يدرس إعادة تسمية عمليات إيران بالمطرقة الثقيلة

أرشيفية

الإمارات تدرج 16 شخصاً و5 مؤسسات لبنانية ضمن قوائم الإرهاب

بالصور

طريقة عمل كيكة الذرة «البسيسة» الهشة .. بمكونات بسيطة وطعم زمان

طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)

بعد ظهور إصابات على السفينة السياحية.. سباق علمي عاجل لتطوير أول لقاح ضد فيروس هانتا القاتل

محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل

يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي
مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي

دراسة تُثير الجدل : تناول الزنجبيل قد يُعزّز الرغبة الجنسية لدى النساء

لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟
لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟

فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد